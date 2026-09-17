Guadalajara Open 2026: Liudmila Samsonova da la sorpresa y elimina a la favorita Marta Kostyuk

Liudmila Samsonova eliminó a la favorita Marta Kostuyk en los cuartos de final del Guadalajara Open 2026.

La gran sorpresa de los cuartos de final del Guadalajara Open 2026 la dio la rusa Liudmila Samsonova, quien en tres sets superó a la ucraniana Marta Kostyuk, la primera sembrada del torneo que se desarrolla en el Centro Panamericano de Tenis en Zapopan, Jalisco.

Para la de Ucrania, décima del mundo, su participación en tierras tapatías fue debut y despedida, pues entró en acción hasta anoche luego de que clasificó en automático a cuartos de final tras el retiro por enfermedad de la estadounidense Taylor Townsend.

Liudmila Samsonova vino de atrás ante Marta Kostyuk, quien ganó 6-4 la primera manga. La rusa ganó 6-2 el segundo set y en el tercero se impuso 7-5 para eliminar a la principal favorita del Guadalajara Open 2026.

EVG