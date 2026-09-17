Tenis

Guadalajara Open 2026: Liudmila Samsonova da la sorpresa y elimina a la favorita Marta Kostyuk

La ucraniana Marta Kostyuk, primera sembrada del Guadalajara Open, fue eliminada en su debut al caer a manos de la rusa Liudmila Samsonova en cuartos de final

Liudmila Samsonova eliminó a la favorita Marta Kostuyk en los cuartos de final del Guadalajara Open 2026.
Liudmila Samsonova eliminó a la favorita Marta Kostuyk en los cuartos de final del Guadalajara Open 2026. Foto: GDL Open presentado por Santander
Por:
Enrique Villanueva

La gran sorpresa de los cuartos de final del Guadalajara Open 2026 la dio la rusa Liudmila Samsonova, quien en tres sets superó a la ucraniana Marta Kostyuk, la primera sembrada del torneo que se desarrolla en el Centro Panamericano de Tenis en Zapopan, Jalisco.

Para la de Ucrania, décima del mundo, su participación en tierras tapatías fue debut y despedida, pues entró en acción hasta anoche luego de que clasificó en automático a cuartos de final tras el retiro por enfermedad de la estadounidense Taylor Townsend.

Liudmila Samsonova vino de atrás ante Marta Kostyuk, quien ganó 6-4 la primera manga. La rusa ganó 6-2 el segundo set y en el tercero se impuso 7-5 para eliminar a la principal favorita del Guadalajara Open 2026.

EVG

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