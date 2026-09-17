Guadalajara Open 2026: Cristina Bucsa vence a Sara Bejlek y es semifinalista en singles y dobles

La Cristina Bucsa se convirtió en la única semifinalista de singles y dobles en el Guadalajara Open 2026 después de que se impuso por parciales de 6-0 y 6-4 a la checa Sara Bejlek en el arranque de los cuartos de final.

La mejor jugadora española de la actualidad, no tuvo ningún problema para derrotar por segundo torneo consecutivo a la representante de Chequia, a quien también había vencido en la primera ronda del US Open en Nueva York. El primer set que tuvo una duración de 20 minutos, fue de un solo lado, con Bucsa apabullando a su rival a quien rompió en tres ocasiones el servicio.

La zurda Bejlek, 28 del mundo, no se pudo meter al partido en el set inicial, en el que cometió tres dobles faltas y apenas ganó un punto con su primer servicio y otro con su segundo. En 30 puntos totales disputados en el parcial, la checa solo ganó seis por 24 de la española, que es la sexta cabeza de serie.

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Insuficiente reacción de Sara Bejlek ante Cristina Bucsa

Para el segundo set, Sara Bejlek logró un quiebre en el arranque y comenzó a tomar confianza para colocarse en ventaja de 2-0. Sin embargo, Cristina Bucsa retomó el control del encuentro para empatar primero con un rompimiento y luego darle la vuelta al marcador. Con el score a su favor 5-4, pudo quebrar nuevamente el saque de Sara para levantar un triunfo en una hora y cinco minutos.

“En el primer set lo hice muy bien, no cometí ningún error. Pero Sara empezó a arriesgarlo todo, pero intenté mantener el nivel, seguir luchando y lo conseguí, ahora vamos a por esa semifinal el día de mañana”, mencionó la jugadora ibérica que también quiere el título de dobles, donde también jugará semifinales.

Cristina Bucsa resalta apoyo de la afición mexicana

Cristina Bucsa está en busca de sumar una nueva corona en México, como lo hizo hace unos meses en Mérida, donde logró el doblete. Reconoce que el jugar bien en nuestro país es gracias a la gente que siempre la apoya.

“El motivo es la gente. La gente es increíble. Me encanta verlos en la tribuna y ellos me están viendo a mí y todo eso. Así que, en realidad, solo intento asegurarme de que la afición se lleve algo bueno del partido”, resaltó la tenista de 28 años.

EVG