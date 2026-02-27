Cristina Bucsa sorprende y elimina a Zeynep Sonmez de los cuartos de final del Mérida WTA 500

La española Cristina Bucsa es la segunda semifinalista del Mérida WTA 500, al conseguir su tercera victoria consecutiva ante la turca Zeynep Sonmez, campeona de 2024.

La jugadora ibérica, nacida en Moldavia, se impuso en set corridos por 6-3 y 6-4, en el Mérida WTA 500, en una hora con 37 minutos de acción, con lo que se metió a sus primeras semifinales de la temporada.

En el primer set que se jugó con una alta humedad en el ambiente, se registraron seis rompimientos de servicio entre ambas, cuatro en favor de la española número 63 del mundo.

Cristina Bucsa consigue su pase a la siguiente ronda tras vencer a Zeynep Sonmez. ı Foto: Mérida WTA 500

Bucsa se va a semifinales con una gran actuación

La turca, que nuevamente contó con muchos seguidores en la tribuna en el estadio del Yucatán Country Club, tuvo muchos problemas con su saque y solo pudo mantenerlo en una ocasión. Sonmez tampoco pudo concretar la gran cantidad de break points que tuvo, ya que, de 11 oportunidades, solo concretó dos veces.

El segundo parcial fue muy parejo, y fue en el sexto game cuando Bucsa logró romper a su rival para tomar ventaja 4-2, y luego confirmando con su servicio para ampliar a 5-2.

Zeynep, ubicada en el peldaño 81 del ranking WTA, tuvo una reacción y emocionó a sus seguidores con otra posible remontada como lo hizo en la jornada previa. Cristina Bucsa sirvió para partido con 5-3 a favor, pero los nervios la traicionaron y perdió su servicio sin ganar ningún punto.

El último game fue emotivo porque la turca tuvo momentos para empatar, pero no lo consiguió y cedió en el cuarto match point que tuvo en contra, que Bucsa cerró de manera espectacular con un tiro de pase cruzado desde el fondo de la cancha.

Zeynep Sonmez se vuelve a quedar rezagada

Fue la segunda derrota consecutiva de la jugadora de Estambul en los cuartos de final de Mérida, pues el año pasado cayó en esta misma instancia ante Emma Navarro, a la postre campeona.

Aunque tuvo destellos brillantes y más tiros ganadores que su rival, Sonmez sumó demasiados errores no forzados a lo largo del encuentro, con 61 por 39 que registró la española.

Para Bucsa, jugadora especialista en dobles, será su primera semifinal desde diciembre del año pasado, cuando lo consiguió en el WTA 125 de Limoges, Francia, donde enfrentó a Anhelina Kalinina.

Tras vencer a Donna Vekic, Marina Stakusic y Zeynep Sonmez, ahora la tenista española deberá enfrentarse por el pase a la gran final a la ganadora del duelo entre la italiana Jasmine Paolini y la británica Katie Boulter.