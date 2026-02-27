Victoria Jiménez Kasintseva se quita una losa en el Mérida WTA 500 y por fin logra uno de sus principales sueños

El triunfo que consiguió Victoria Jiménez Kasintseva para avanzar a los cuartos de final del Mérida WTA 500 fue más que sólo eso. Para ella significó quitarse una gran losa mental. Uno de sus principales objetivos era meterse en el top 100, pero la presión propia le impedía conseguirlo.

El éxito en el Mérida WTA 500 le permite colocarse entre ese grupo de las 100 primeras del ranking. Vicky, como la llaman cariñosamente, llegó al torneo en la posición 122 y obtuvo su lugar en el main draw desde la calificación. Al ganar dos rondas ya aseguró 108 puntos más.

“Llevaba tiempo que quería romper el top 100. Por destacar tan joven y ganar mi primer Grand Slam Junior con 14 años tuve muchas presiones mentales, pero es algo que he ido trabajando mucho con el tiempo y estoy muy orgullosa del camino que he hecho”, señaló la originaria de Andorra.

TE RECOMENDAMOS: Mérida WTA 500 Magdalena Frech se queda con el primer boleto a las semifinales del Mérida WTA 500

Victoria Jiménez Kasintseva con la mirada clara. ı Foto: Mérida WTA 500

Victoria Jiménez Kasintseva y una carrera en ascenso

Victoria saltó a la fama en 2020, luego de convertirse en la ganadora más joven de un Grand Slam juvenil (desde Coco Gauff en Roland Garros 2018). Tenía 14 años y conquistó todos los partidos que disputó en el Abierto de Australia. Hasta ahora ha ganado cinco títulos en el circuito de la ITF, el más reciente en 2024, el W75 de Lisboa.

“Siento que llevo muchos años en esto, pero en realidad solamente tengo 20 años de edad. Ha sido un camino bonito; todavía tengo muchos años por delante; es un camino corto, por ahora”, dice la tenista.

Uno de los países más pequeños del mundo y del que es la única representante en el circuito, algo que la hace sentir orgullosa. “Antes que yo, mi padre tenía el mejor ranking como tenista andorrano; él ha creído ciegamente en mí. De hecho, a los 14 años fui a Australia; mi madre no quería que fuera, era mi primer Grand Slam y tenía miedo de que si iba y perdía, también perdería los ánimos, me sentiría mal, pero acabé ganando”.

Victoria Jiménez Kasintseva avanza a la segunda ronda. ı Foto: Mérida WTA 500

Victoria Jiménez Kasintseva tiene claro el tema mental

Ya en el circuito de la WTA le ha costado un poco dejar atrás el éxito que tuvo de muy joven. El tema mental es algo con lo que lucha día con día.

“Para mí es un constante trabajo. Soy una persona que piensa muchísimo. Puedo estar pensando mil cosas a la vez. Estoy constantemente hablando conmigo misma, analizando lo que pienso. Soy muy consciente de mis pensamientos. Por ejemplo, en el partido (contra Magda Linette), yo entraba a cancha sabiendo que si ganaba, entraba en el top 100. Ya estuve en esta posición antes y no pude con mi cabeza. Simplemente no pude”, explica Victoria.

Este viernes tiene una prueba más, contra Shuai Zhang, una jugadora 17 años mayor, pero dice que después de conseguir el objetivo de irrumpir en el top 100 “puede venir lo que sea”.