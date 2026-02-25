Victoria Jiménez da la sorpresa en el Mérida WTA 500 y elimina a Magda Linette en tres sets

Victoria Jiménez Kasintseva dio una campanada del Mérida WTA 500. La de Andorra, proveniente de la calificación, consiguió una gran remontada contra la octava sembrada, la polaca Magda Linette, para convertirse en la primera cuartofinalista del certamen.

Fue una prolongada batalla de 3:20 horas, el partido más largo en la historia del Mérida WTA 500, luego de la cual la joven de 20 años logró instalarse por segunda vez en su carrera en la ronda de las mejores ocho al dejar parciales de 5-7, 7-6 (5) y 7-5. La anterior fue en Guadalajara, el año pasado, también desde la calificación.

Victoria Jiménez da la campanada en el Mérida WTA 500. ı Foto: Mérida WTA 500

Victoria desea seguir creciendo en su carrera

Esta es apenas la segunda vez que Victoria aparece en un cuadro principal en un torneo de esta categoría. Jiménez Kasintseva fue de menos a más, encontrando la manera de ir desgastando a su rival, que llegaba con récord de 2-0 contra calificadoras en lo que va de la temporada. En los primeros juegos, la de Andorra batalló con sus tiros profundos; muchos de sus errores fueron tiros que se fueron muy lejos de la línea de fondo.

Victoria tomó ventaja en el primer parcial. En el quinto game convirtió en su primera oportunidad. Linette regresó la paridad al encuentro al quedarse con el saque de la de Andorra en el octavo juego. Y en el duodécimo capitalizó el break point que se le presentó, para amarrar el set, luego de una equilibrada batalla.

La segunda manga comenzó bien para Victoria, quien de nueva cuenta fue la primera en lograr el quiebre, en el tercer juego, para confirmarlo en el siguiente y ponerse 3-1.

Jiménez Kasintseva flaqueó, pero se recuperó en Mérida

Linette borró la ventaja de la oponente, al ganar los siguientes tres juegos, aprovechando un breve parpadeo de la rival, quien se lamentó por no poder sostenerse arriba. Jiménez Kasintseva, ahora abajo en el marcador, defendió con todo su turno al saque en el octavo juego. Después de cinco deuces, en su cuarta ventaja logró ganar el punto.

La definición del parcial llegó al tie break, donde Victoria estuvo más acertada y en su tercer set point niveló el encuentro. Victoria se adelantó también en el tercer set, con quiebre en el cuarto game, que Linette recuperó en el noveno juego. Jiménez vino a servir por el partido, pero cedió el saque y tuvo que esperar hasta el juego siguiente para sellar la victoria en su tercer match point, quebrando el saque de Magda, quien dejó una bola en la red.