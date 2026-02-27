Magdalena Frech se queda con el primer boleto a las semifinales del Mérida WTA 500

Magdalena Frech gana el primer boleto a las semifinales del Mérida WTA 500.

La polaca Magdalena Frech se quedó con el primer boleto para las semifinales del Mérida WTA 500. En una dura batalla de casi tres horas, dejó fuera a la checa Marie Bouzkova, cuarta sembrada, por parciales de 6-3, 4-6 y 6-3.

El único título de Magdalena lo consiguió en 2024 mientras jugaba en Guadalajara el WTA 500. La tenista ha mostrado un juego sólido, consistente, que le permite alcanzar sus primeras semifinales desde 2024.

Magdalena Frech gana el primer boleto a las semifinales del Mérida WTA 500. ı Foto: Meztli Salazar

Frech logró vencer otra vez a Bouzkova

Frech suma su segundo triunfo en duelos contra Bouzkova en tres enfrentamientos, luego de vencerla en Cincinnatti en 2024. La checa ganó en Auckland, también en 2024. Los tres enfrentamientos se han tenido que decidir en tres sets.

Curiosamente, los dos choques previos tuvieron una duración de 2:14 horas. Magdalena comenzó el encuentro de manera positiva con un rápido quiebre, apenas en el segundo juego, pero Bouzkova rompió en el siguiente.

Frech logró dos rompimientos más y cedió el suyo en otra ocasión. La checa estaba más errática, fueron pocos puntos los que hicieron la diferencia para que Magdalena se llevara el parcial. Sin bajar el ritmo en la segunda manga, Marie mejoró su porcentaje de primeros servicios, lo que hizo la diferencia.

Magdalena Frech gana el primer boleto a las semifinales del Mérida WTA 500. ı Foto: Mérida WTA 500

Frech se afianza al término del maratónico juego

Después de los primeros dos parciales hubo una pausa por calor, que permite a las jugadoras refrescarse en casos de clima extremo. Bouzkova perdió el saque apenas comenzó el set definitivo.

Se recuperó en el cuarto game, pero Frech le impidió confirmar el quiebre y mantuvo la ventaja. Después del séptimo juego Marie recibió atención médica por dolencia en las piernas. Y con un tercer quiebre en el set Magdalena cerró el encuentro.

La polaca terminó con 30 tiros ganadores y 54 errores no forzados, mientras que la checa conectó 33 winners y tuvo 60 errores no forzados.