Jasmine Paolini salta a la cancha del Mérida WTA 500 en busca de las semifinales

Jasmine Paolini saldrá este viernes por su pase a las semifinales del Mérida WTA 500. Su rival será la británica Katie Boulter y que avanzó a esta ronda tras el abandono de Camila Osorio en los octavos de final.

Paolini y Boulter son viejas conocidas. La italiana lidera el historial de enfrentamientos, con tres triunfos, por dos de la inglesa.

La ocasión más reciente que se enfrentaron fue en el WTA 1000 de Madrid, el año pasado, y la victoria fue para Paolini, quien también fue vencedora en Eastbourne, en 2024 y en Indian Wells 2022. Los triunfos de Boulter fueron en Linz (2024) y 10 años antes, en el torneo de Imola.

“La conozco desde que teníamos quizás 12, 13 años, somos de la misma edad. De hecho practiqué con ella uno de los primeros días, va a ser un partido duro, ella ya jugó más partidos, está adaptada a las condiciones, pero el objetivo es mantenerme enfocada todo el encuentro, moverme bien y no cometer muchos errores, eso es importante en esta superficie”, dijo Jasmine Paolini.

Otra de las sembradas que va por el pase a las semis es la checa Marie Bouzkova, quien tiene como rival a la polaca Magdalena Frech. Bouzkova, cuarta preclasificada, y Frech tienen una victoria cada una en sus choques. Ambos duelos se dieron en 2024, con Magdalena ganando en Cincinnati y Marie en Auckland, donde aparecía como quinta en la siembra.

La turca Zeynep Sonmez intentará dar otro paso en su partido contra la española Cristina Bucsa. Es la primera vez que se enfrentan en el circuito. Sonmez tiene un récord de 9-1 en Mérida; el año pasado perdió en cuartos de final contra Emma Navarro, quien se quedó con el título.

Bucsa busca convertirse en la primera española que alcanza las semifinales en la historia del torneo. Cristina tiene marca de 3-2 este año frente a jugadoras fuera del top 50; Zeynep está actualmente en el lugar 81 del ranking.

El otro emparejamiento de cuartos de final tiene como protagonistas a las calificadoras Victoria Jiménez Kasintseva, de Andorra, y Shuai Zhang, de China, quien la noche anterior dejó fuera a la campeona defensora, Emma Navarro.

Jiménez Kasintseva intenta alcanzar la ronda de las cuatro mejores por primera vez en su carrera, mientras que Zhang ya tiene dos semifinales en torneos WTA 500, en Birmingham 2014 y la más reciente hace cuatro años, en Tokio 2022.

Es la primera vez que se encuentran en el circuito, y la de Andorra, de 20 años, intentará sacar ventaja de su juventud frente a una jugadora 17 años mayor.

