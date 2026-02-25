Emma Navarro con mentalidad de acero quiere refrendar su título del Mérida WTA 500

Emma Navarro, campeona del Mérida WTA 500 en 2025 ya está en la capital yucateca, una ciudad que le trae buenos recuerdos, porque aquí obtuvo su primer título de la categoría WTA 500.

Para Emma el hecho de presentarse ahora como la campeona defensora no cambia mucho la manera de afrontar el torneo. Lo hará de la misma manera que el año pasado, cuando salió decidida a conquistar la corona.

En esta ocasión aparece como la segunda sembrada; actualmente está en el sitio 20 del ranking WTA. Esta temporada su mejor resultado han sido los cuartos de final en Adelaida.

Emma Navarro parte como la segunda sembrada del Mérida WTA 500. ı Foto: Cortesía Mérida WTA 500

“Las cosas no cambian mucho. Siempre que juego estoy tratando de sacar mi mejor tenis, sin importar el torneo, la ronda o los objetivos. Siempre intento mejorar, y como dice mi entrenador [Peter Ayers], cada vez salgo de un torneo un poco mejor que cuando llegué. Ese siempre es el objetivo principal para mí, y es especial estar de vuelta aquí, después de haber ganado el año pasado”, explicó.

Navarro comenzó en el tenis universitario, luego pasó al profesionalismo y comenzó a destacar por su consistencia. En los Grand Slams demostró carácter para plantarle cara a las mejores del circuito.

Agregó que tiene buenos recuerdos de Mérida y los torneos en México. “Siempre es divertido volver y definitivamente buscaré defender mi título, pero también jugar bien tenis”.

Emma, de 24 años de edad y quien además de Mérida se proclamó campeona en Hobart en 2024, comenzará su camino en el torneo frente a la china Shuai Zhang, quien la ha vencido en los dos duelos previos que tuvieron.

“Creo que va a ser un partido duro. Hemos jugado un par de veces y ella fue mejor en ambas. Estoy emocionada de poder hacer un buen partido y esta vez estar en el lado ganador, pero sé que será complicado y estoy emocionada por el desafío”.

Navarro admitió que el main draw incluye a grandes jugadoras, tanto ya consolidadas como jóvenes que podrían ser las figuras del futuro, por lo que el camino no será sencillo. Entre las consolidadas aparece la primera sembrada y actual 8 del mundo, la italiana Jasmine Paolini.

“Hay muchas buenas jugadoras este año, muchas que están jugando bien y otras que están llegando y que pueden tener un futuro brillante. No será fácil, pero es lo que me gusta del deporte, siempre hay un reto y todas son lo suficientemente buenas para desafiarme a mí o a cualquier otra, cualquier día. Pero estoy lista y emocionada por ello”, finalizó.

DCO