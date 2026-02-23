Victoria Jiménez Kasintseva avanza a la segunda ronda del Mérida WTA 500

Victoria Jiménez Kasintseva se apuntó un gran triunfo y obtuvo su boleto a la segunda ronda del Mérida WTA 500. La de Andorra superó a Yulia Putintseva, de Kazajistán, por 6-4, 1-6 y 6-4.

Victoria, jugadora de la calificación, tuvo que concentrarse para conseguir el triunfo. Comenzó de manera titubeante, pero gracias a que no se dejó llevar por sus emociones se quedó con el triunfo.

Jiménez Kasintseva debutó en el cuadro principal en el certamen yucateco. La joven de 20 años hizo historia en el US Open del año pasado, al convertirse en la primera jugadora de su país que accede al cuadro principal de algún Grand Slam; lo hizo desde el torneo de calificación.

Jiménez Kasintseva ya sabe lo que es ganar

Victoria tenía un enfrentamiento previo contra Putintseva, quien la derrotó en Jiujiang la temporada pasada. Además, la kazaja tenía récord de 3-1 en duelos contra jugadoras fuera del top 100, como es el caso de Jiménez (122).

El primer set comenzó con Putintseva ganando los primeros tres juegos, aprovechando sus oportunidades. Victoria reaccionó en el cuarto juego, cuando recuperó uno de los dos rompimientos y luego al ganar los siguientes tres games le dio la vuelta al marcador. En el sexto juego logró recuperar su segundo quiebre en un larguísimo juego, hasta convertir su cuarta oportunidad de break point.

La frustración apareció en el Mérida WTA 500

Putintseva se notaba a disgusto y en el séptimo juego, cuando Victoria se puso arriba en el marcador, golpeó uno de los micrófonos de ambiente, luego de tropezar con él al intentar contestar una bola muy profunda. Más adelante, en tono molesto, volteó hacia la tribuna y pidió a la afición que dejara de hablar.

La kazaja volvió a entregar su servicio en el décimo game, para ceder el set a la de Andorra, quien apretó el puño, después de su buena reacción. Jiménez experimentó una evidente baja de juego en el segundo parcial. Ganó su primer turno al saque, pero Putintseva se llevó los seis siguientes. En el set definitivo Victoria fue la primera en quebrar, pero cuando buscaba confirmar el quiebre se puso 15-40 y cedió el rompimiento con una doble falta.