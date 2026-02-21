Arranca el Mérida Open WTA 500 con la emocionante jornada de calificación

Inició la fase de calificación del Mérida Open 500 de la WTA, que se disputa bajo un intenso calor en las canchas duras del Yucatán Country Club, en donde la mayoría de las principales favoritas avanzaron a la segunda ronda, con excepción de la francesa Diane Parry, y vimos la derrota de tres mexicanas.

En el primer juego disputado, la australiana Priscilla Hon, cuarta cabeza de serie y número 30 del mundo, eliminó a la mexicana Victoria Rodríguez, 418 de la WTA, por parciales de 6-4 y 6-3, en una hora y 14 minutos de partido, dando un paso importante en su búsqueda de un boleto al draw principal.

Más adelante, la talentosa italiana, Martina Trevisan, quien juega con una wild card de los organizadores, superó por idénticos parciales de 6-4 y 6-4 a la potosina Ana Sofía Sánchez, décima cabeza de serie. La nacida hace 32 años en Florencia está en su temporada de regreso luego de ser sometida a una operación en un pie que la mantuvo inactiva prácticamente todo el año pasado. Este domingo estará buscando su pase al main draw.

Otra mexicana que quedó en el camino fue Marian Gómez Pezuela Cano, quien no pudo ante la mayor experiencia de la armenia de origen ruso, Elina Avanesyan, octava sembrada y clasificada 178 en el ranking femenil, que logró su pase a la segunda ronda con parciales de 6-2 y 6-4.

Quien no tuvo problemas en su presentación fue la favorita número 1 de la qualy, Shuai Zhang de China, ubicada entre las mejores 100 del mundo en el peldaño 85, que doblegó por 6-3 y 6-4 a la polaca Katarzyna Piter. Zhang se disputará uno de los boletos ante Martina Trevisan.

La mayor sorpresa del día la dio la británica Heather Watson, que dio cuenta de la segunda sembrada, Diane Parry de Francia, quien es 107 de la clasificación femenil, a quien derrotó con un doble 6-4. Watson, antigua campeona del Abierto Mexicano de Acapulco, enfrentará mañana en duelo decisivo a la búlgara Lía Karatancheva, que venció por 6-2 y 6-4 a la canadiense de 20 años, Kayla Cross.

Por su parte, otra joven canadiense, Cadence Brace, cabeza de serie 12, dio cuenta de la estadounidense Sachia Vickery con parciales de 6-4 y 6-2. Con un excelente juego, la tercera favorita, Victoria Jiménez Kasaintseva de Andorra, de 20 años y 119 de la WTA, arrolló en dos sets a la serbia, Katrina Jokic, por 6-2 y 6-4.

En más resultados, la veterana estadounidense Varvara Lepchenko, quinta sembrada, venció 6-4 y 6-3 a su joven compatriota Katrina Scott. La uzbeka de origen ruso, María Timofeeva, sexta preclasificada y 54 del ranking, eliminó a la argentina Martina Capurro Taborda con marcador de 6-4 y 6-2. Es el tercer triunfo de Carle sobre la jugadora gala en igual número de enfrentamientos.

En tanto, la italiana Mariana Tona sigue adelante en el torneo con victoria 6-2, 6-4 sobre la ucraniana Valeriya Strakhova. Este domingo se definirán los boletos disponibles de la calificación para que las ganadoras sean incluidas en la gráfica del torneo principal.

DCO