Katie Boulter confirmada para el Mérida Open 2026 tras ganar en Ostrava

La tenista inglesa Katie Boulter, flamante campeona del recién concluido torneo de Ostrava, une su nombre a la lista de participantes del Mérida Open.

La británica Katie Boulter jugará el Mérida Open 2026 ı Foto: Especial

La británica recibió un wild card de la organización para el certamen que se realizará del 23 de febrero al 1 de marzo en el Yucatán Country Club y reparte una bolsa de un millón 200 mil dólares en premios.

Boulter se quedó con el título de Ostrava, luego de una tremenda remontada, para sumar el cuarto trofeo en su carrera, el segundo en canchas duras, luego de coronarse en San Diego en 2024. También ha ganado dos títulos sobre hierba, ambos en Nottingham, en 2023 y 2024.

Katie recibe apoyo de la LTA, Tennis for Britain, a través de su Programa de Becas Pro y entrena en el Centro Nacional de Tenis de Londres.

Admiradora de Serena Williams, la temporada pasada la británica llegó a los cuartos de final en Nottingham, misma instancia que alcanzó con el equipo de Gran Bretaña en la United Cup (ganó dos partidos de la fase de grupos).

También levantó el trofeo del WTA 125 en París. En noviembre de 2024 alcanzó su mejor posición en el ranking (23).

La chica es admiradora del club de futbol Leicester, ciudad en la que nació el 1 de agosto de 1996. Entre sus hobbies están el hockey, el ciclismo, ir de compras y cocinar.

Katie se une a las figuras que estará en el cuadro principal de la cuarta edición del certamen yucateco, entre las que aparecen la campeona defensora Emma Navarro, Paula Badosa, Renata Zarazúa, Emiliana Arango, Camila Osorio y Diana Shnaider.

Actualmente, Boulter tiene como entrenador a Michael Joyce, quien anteriormente trabajó con Johanna Konta y quien entre 2004 y 2011 entrenó a Maria Sharapova, ayudándola a alcanzar el número 1 del ranking WTA y a ganar el Abierto de Estados Unidos de 2006 y el Abierto de Australia de 2008.

