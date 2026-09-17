¿De qué murió Ross Clark, el hijo del ex futbolista español Nacho Novo?

El exfutbolista español y actual entrenador de Dravel FC, Nacho Novo, compartió una terrible noticia en redes sociales, pues su hijo, Ross Clark, perdió la vida a los 26 años de edad.

Nacho Novo compartió por medio de redes sociales que su hijo, Ross, perdió la vida; admeás, pidió respetar la privacidad de su familia durante el proceso tan difícil que implica esta gran pérdida.

“Nada en mi vida me podría haber preparado para esta publicación. Estamos destrozados al compartir la triste noticia del trágico fallecimiento de nuestro hermoso niño” escribió el exfutbolista por medio de redes sociales.

Hasta el momento se desconoce el motivo tras el fallecimiento de Ross Clark; sin embargo, su hermano Dylan, compartió que “se quedó dormido y no volvió a despertar”.

Dylan Ross abrió una recaudación de fondos por medio de Go Fund Me, en la que esperan reunir diinero para hacerle una “pequeña lápida o placa conmemorativa para honrarlo en uno de sus lugares favoritos”.

Nacho Novo junto a sus hijos ı Foto: Especial

Irene Aash, abuela de Ross, compartió por medio de redes sociales que el 24 de agosto su nieto perdió la vida: “Estoy completamente destrozada, al igual que su madre Donna, sus dos hermanos Dylan y Javier y su preciosa novia Orlaith”.

El hijo de Nacho Novo, Javier, compartió fotografías junto a Ross para despedirlo “Te quiero mucho, hermanito. Ojalá pudiera verte de nuevo. Siempre tendrás 26” se lee en la publicación.

Ross Clark y Nacho Novo ı Foto: Especial

Darvel FC también realizó una publicación, en la que aseguraron que todas las personas del equipo se encontraban devastadas con la noticia del fallecimiento de Ross Clark.

“Los pensamientos del Club están con Nacho y su familia en este momento triste y pedimos que todos respeten la privacidad de las familias durante este momento extremadamente difícil” se lee en la publicación del club.

Publicación de Darvel FC sobre la muerte del hijo de Nacho Novo ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién era Ross Clark?

Ross era hijo de Donna Clark, la exesposa de Nacho Novo, y pese a que tanto él como Dylan eran hijos de una relación anterior de Donna, desde su matrimonio en 2015 pasaron a formar parte de la vida del exfutbolista.

Nacho Novo continuó manteniendo una estrecha relación con Ross y Dylan luego de separarse de Donna; con quien tiene un hijo en común, pues este incluso se refiere a ellos como sus hijos.

Ross Clark y Nacho Novo ı Foto: Especial

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