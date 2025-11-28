Este viernes 28 de noviembre, se dio a conocer la muerte de Emilio, el hijo de cinco años de Fernando Navarro, exfutbolista. Fue el Club León quien dio a conocer la sensible noticia a través de un comunicado en redes sociales.

“Nuestro cariño para Fernando Navarro, su familia y amigos”, dijo el club por medio de su cuenta de X, antes Twitter, sobre el fallecimiento del hijo del ex atleta, quien de momento no ha hablado públicamente sobre la muerte.

Descansa en paz, querido Emi. 🕊️



Nuestro cariño para @5FerNavarro, su familia y amigos. pic.twitter.com/XILDKEMNyI — Club León (@clubleonfc) November 28, 2025

Fue el mes de agosto que el equipo de León y el famoso utilizaron la plataforma de Go Fund Me para poder realizar un trasplante de hígado, por el que recaudaron cerca de 2 millones de dólares.

¿De qué murió el hijo de Fernando Navarro?

Recientemente, se llevó a cabo un procedimiento quirúrgico por la salud del pequeño Emilio. Para recaudar fondos para el tratamiento, se unieron futbolista de la talla de Julián Quiñones, Jesús Angulo, Jonathan Rodríguez y hasta Fernando Beltrán.

En un inicio, se dijo que eran necesarios 3 millones 500 mil pesos, pero terminaron por reunirse 2 millones, que fue suficiente para llevar a cabo el procedimiento.

🥺 🕊️ SE LE FUE SU MUCHACHO 🥹🕊️



Fernando Navarro acaba de perder a su hijo de a penas 5 años después de un problema en el hígado, esperemos tenga pronta resignación y le mandamos un abrazo pic.twitter.com/MnxSZjGmv9 — Arturo Rodríguez 🇲🇽 (@ARDeportesmex) November 28, 2025

Entonces, la familia realizó una actualización donde relataban:

“Soy Emilio, tengo 5 años. Me encanta bailar, nadar y jugar con mi hermano Alonso. Hoy estoy en terapia intensiva: mi hígado dejó de funcionar y necesité un trasplante de manera inmediata. Ya tengo mi nuevo hígado y 40 días después aún estoy en el hospital echándole muchas ganas para recuperarme!“.

"Aunque tengo seguro médico, ya llego a su límite, los gastos hospitalarios son enormes y rebasan a mi familia, mi papá Fernando Navarro ha creado esta recaudación para poder pagar parte de esos gastos extras. Cada segundo cuenta. Tu donación puede salvar mi vida y devolverme a casa con mi familia. Gracias por ayudarme a seguir soñando.”, decía la publicación en Go Fund Me.