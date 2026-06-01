MasterChef 24/7: Este es el emotivo mensaje que Héctor Parra le mandó a su hija Daniela Parra desde la cárcel

La nueva versión del reality show de cocina MasterChef está lleno de galas y competencias, pero además la transmisión en vivo las 24 horas del día los siete días de la semana permite tener momentos únicos, como el mensaje de Héctor Parra para su hija, Daniela Parra.

La convivencia de esta competencia culinaria ha permitido que los espectadores puedas ver la interacción y cotidianidad que existe entre los cocineros, así como las clases que han recibido por parte de especialistas.

Cada uno de los días cuenta con temáticas distintas, y durante esta competencia las personas que están viendo el programa pueden votar, lo que le brinda un giro distinto a MasterChef 24/7.

Además de todas las nuevas dinámicas implementadas en esta innovadora versión de MasterChef, este domingo el mensaje que Héctor Parra le mandó a su hija Daniela Parra desde la cárcel generó muchas reacciones.

Mensaje que Héctor Parra le mandó a su hija Daniela Parra desde la cárcel

Con llanto y emociones dificiles de contener, Daniela Parra escuchó el mensaje que le envió su padre desde la cárcel hasta MasterChef, en el que le decía que estaba en su corazón y que la apoyaba.

La producción le presentó este mensaje pidiéndole que cerrara los ojos y pensara en su papá, para posteriormente reproducir el mensaje en el que Héctor Parra le decía que estaba orgulloso de ella.

“Vas pa’ lante nena, y no te me pongas triste mamacita, sabes que estoy contigo. Sabes que estemos donde estemos y a pesar de la distancia nuestros corazones están juntos, y estoy contigo apoyándote” dice en el audio el actor mexicano.

“Creo en ti, creémos en ti mami. Se vale que nos derrumbemos, y acuérdate de lo que siempre hemos dicho, ‘nos caemos para levantarnos más fuerte, para construir las paredes de nuestro castillo más fuertes cada día’. Vas muy bien” continúa el emotivo mensaje, en el que le recuerda que la ama.

Ante tan emotivo mensaje, Daniela Parra dijo que extraña las llamadas, consejos y abrazos de su padre, a quien ama: “Te amo con todo mi corazón y te llevo aquí conmigo, tú sabes que por ti hago todo lo que estoy haciendo.”

Héctor Parra es un actor que se encuentra en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México desde el 2021, tras haber recibido una condena de 12 años y seis meses por corrupción de menores y abuso sexual en contra de su hija Alexa Hoffman, quien interpuso una demanda en su contra.

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