¿Quién es Daniela Parra de Masterchef? Edad, su mamá, su novio...

La influencer y empresaria Daniela Parra es una de las participantes de MasterChef que busca conquistar a los jueces con su sazón para avanzar hacia la final del programa de cocina más famoso de México.

Daniela Parra fue una de las afortunadas que fue seleccionada para ser una de las participantes del reality show de cocina.

¿Quién es Daniela Parra?

Daniela Parra es una joven influencer y emprendedora, quien tiene su negocios de tamales, además, también estudió ciencias sociales en la universidad.

Pero también es conocida por ser hija del actor Héctor Parra, quien actualmente está en la cárcel y cuyo caso se volvió mediático.

Daniela Parra nació el 16 de julio de 1997, por lo que la joven cumplirá 29 años en el 2026.

Si bien la joven estuvo varios años alejada del mundo del espectáculo, cuando su papá entró a la cárcel ella empezó a darse a conocer en las redes sociales y al aparecer en marchas para luchar por la libertad de su padre.

Daniela emprendió su negocio de tamales llamado “Tamalitos Chidos” con más de 25 mil seguidores en las redes sociales.

Y además ha salido en otros programas de televisión como “Las estrellas bailan en Hoy”, “Venga la alegría: La Academia” y “MasterChef”, en este último participa en la temporada de 2026 que es en formato reality show de 24/7.

¿Quién es la mamá de Daniela Parra?

La mamá de Daniela Parra se llama Érika Martínez, fue la primera esposa de Héctor Parra. En entrevista para el programa De Primera Mano, aseguró que su hija se quedó con su papá muchos años y él siempre la cuidó, nunca hubo alguna señal o indicio de abuso, la señora aseguró que de haber hecho ella estaría en un tribunal y no dando entrevistas.

Érika Martínez, mamá de Daniela Parra ı Foto: De primera mano

¿Quién es el novio de Daniela Parra?

El novio de Daniela Parra es Diego Hopster, un joven a quien conoció en la universidad, se graduaron juntos. Su novio ha estado con ella acompañándola en todo el proceso del caso de su papá Héctor Parra y también es su socio de negocio en los “Tamalitos Chidos”.

Diego Hopster es el novio de Daniela Parra ı Foto: Redes sociales

¿Cuál es el Instagram de Daniela Parra?

El usuario de Daniela Parra en Instagram es @dannparra_, en su cuenta tiene más de 109 mil seguidores y postea videos de su trabajo en el emprendimiento y también de su participación en los programas de televisión.