¿Quién es Ruthi San, de dónde es y cuál es su nombre real?

Una noticia ha conmocionado a los seguidores de la creadora de contenido Ruthi San en los últimos días, pues circulaba información sobre el asesinato de su hermano, Habib Juárez Castellanos.

De acuerdo con la información disponible, el hermano de Ruthi San se encontraba conduciendo un taxi cuando fue interceptado por un grupo de hombres armados en una carretera de Tuxpan, Veracruz.

En un video publicado recientemente, la youtuber confirmó que hace unas semanas su hermano perdió la vida, y que esa era la razón por la que se encontraba alejada de redes sociales.

En el video con más de 700 mil repoducciones comparte que el tema sobre el fallecimiento de su hermano es complicado, y que no quería entrar en detalles, pues “desafortunadamente ahorita en México; sobre todo en Veracruz, vivimos una ola de violencia e inseguridad tremenda.”

Gracias por su paciencia y por todo su amor.



🔛 https://t.co/Tsy1VWpwcM pic.twitter.com/5z9m7jdqWF — Ruti San (@SanRuti) May 18, 2026

¿Quién es Ruthi San? Edad, de dónde es y cuál es su nombre real

Ruthi San es una creadora de contenido que ganó popularidad en internet gracias a los videos en los que muestra como es su vida cotidiana teniendo una familia intercultural.

Ruthi san es una mujer mexicana de 41 años de edad que actualmente reside en Japón junto a su esposo; un hombre de origen japonés conocido entre su comunidad como “Don Sin Rostro”, debido al anonimato de su identidad.

En sus videos del canal Ruthi Family Vlogs, Ruth Juárez Castellanos comparte cómo lleva la crianza de sus dos hijos, sus experiencias cotidianas como mexicana viviendo en Japón, y los choques o diferencias entre ambas culturas.

Ruth ha compartido que su historia en Japón comenzó luego de conocer a quien ahora es su esposo en México, cuando ambos colaboraban en una empresa, y tras un año de relación ella decide irse con “Yoshi” a su país de origen.

Durante una entrevista con Don Francisco, Ruth compartió que los japoneses que conoció en México eran muy sociales y amigables, pero una vez en Japón pudo percibir la diferencia cultural entre ambos países.

Además de las experiencias que comparte en su canal de vlogs, Ruthi cuenta con otro canal de YouTube en el que compartía su punto de vista y experiencia sobre diversos temas como la educación, problemas matrimoniales, y cómo aprender japonés.

Ruth apuna que fue aproximadamente a los 20 años de edad cuando se mudó a Japón con su esposo, por lo que actualmente lleva poco más de 20 años viviendo fuera del país en compañía de su esposo e hijos.

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