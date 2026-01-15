Esther Goris, célebre por su interpretación de Eva Perón en la película homónima de 1996, es parte de MasterChef Celebrity Argentina.

Su talento para la cocina y su personalidad encantadora han conquistado al público. A continuación, te comentamos brevemente su trayectoria, que abarca más de 40 años, y quién es su pareja actual.

¿Quién es Esther Goris, de MasterChef Celebrity Argentina?

Esther Goris nació en Buenos Aires, Argentina, el 5 de marzo de 1963. Actualmente tiene 62 años.

Su carrera artística inició en 1982 y ha trabajado como actriz, dramaturga y directora de cine y teatro desde entonces.

Su carrera despegó al ganarse reconocimiento internacional al interpretar el papel principal en Eva Perón. Encarnar a la mítica esposa del presidente Juan Domingo Perón le otorgó prestigio y premios, incluyendo el Cóndor de Plata a Mejor Actriz (1997).

Pero su talento no se limita a la actuación, Esther Goris publicó en 1999 su primera novela, titulada Ágata Galiffi, la flor de la mafia, que se convirtió en un bestseller.

Este enero de 2026 se incorporó como participante del reality culinario MasterChef Celebrity Argentina, donde ha mostrado una faceta distinta de su personalidad. La aparición de Esther Goris en el programa ha generado grandes expectativas entre el público, pues sus platillos han destacado y su personalidad encantadora conquista.

La actriz es una artista multifacética que ha dejado huella en la cultura argentina y, ahora se planta frente a un nuevo desafío. En la última grabación cocinó tournedó con zanahoria baby, puerros y puré, que fue muy aplaudido por sus seguidores en redes sociales.

¿Quién es la pareja actual de Esther Goris, participante de MasterChef Celebrity Argentina?

La pareja actual de Esther Goris es un director de cine que tiene una gran carrera internacional. La actriz argentina, reconocida por su papel en Eva Perón y hoy participante de MasterChef Celebrity Argentina, confirmó recientemente que atraviesa un romance con este cineasta.

La famosa no ha dado más detalles sobre el nombre de su pareja, pero sí confirmó que se trata de alguien vinculado al mundo del cine.

Esther Goris nunca ha estado casada oficialmente, aunque ha tenido varias relaciones sentimentales a lo largo de su vida. En 2025 se dio a conocer en medios locales que la también guionista se había separado de su última pareja, con quien mantenía una relación discreta, no obstante, no se reveló el nombre de esta persona.