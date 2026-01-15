La locutora y actriz argentina Evelyn Botto, actual participante de MasterChef Celebrity Argentina, ha llamado la atención de usuarios de redes sociales debido a su personalidad.

Además, a raíz de un momento pícaro que protagonizó junto a la conductora del programa de cocina, Wanda Nara, internautas tienen miles de preguntas sobre su orientación sexual y su pareja actual; en La Razón te contamos.

¿Quién es Evelyn Botto, participante de MasterChef Celebrity Argentina?

Evelyn Botto es originaria de Morón, una localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Tiene 34 años y es locutora, conductora, actriz de doblaje y cantante.

Además, es una de las voces más destacadas de la emisora Urbana Play 104.3, donde participa en el programa Perros de la Calle desde 2021.

En el ámbito del teatro musical, destaca por interpretar a Úrsula en la versión argentina de La Sirenita de Disney.

Del mismo modo, Evelyn Botto ha incursionado en la televisión con apariciones en programas como Escape Perfecto (2024) y Pasapalabra (2025). Además, es parte de MasterChef Celebrity Argentina.

Evelyn Botto: Orientación sexual y pareja actual

En diversas entrevistas, Evelyn Botto ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual, donde ha asegurado que se identifica como una mujer bisexual.

En cuanto a su vida sentimental, la participante de MasterChef Celebrity Argentina confirmó a finales de 2025 su relación con el conductor y actor Federico Bal, hijo de la célebre bailarina y actriz Carmen Barbieri.

La pareja hizo oficial su romance tras varios meses de salir juntos y desde entonces han compartido momentos en televisión y redes sociales. Evelyn Botto reveló que mantienen una relación abierta, basada en la confianza y el respeto mutuo.

¿Qué pasó entre Evelyn Botto y Wanda Nara?

En el repechaje de MasterChef Celebrity Argentina, Evelyn Botto llamó la atención luego de una pícara propuesta que realizó a Wanda Nara, conductora del programa.

La presentadora se acercó a la estación de la actriz para apreciar su preparación, sin embargo, Evelyn le preguntó si alguna vez había besado a una mujer. Wanda Nara respondió que no y la concursante le preguntó: “¿Querés un pico, Wanda?”.

La conductora no pudo ocultar su sorpresa ante la propuesta que, aunque pudo interpretarse como una broma, podría ser una indirecta. En ese momento los participantes de MasterChef Celebrity Argentina que estaban en el balcón comenzaron a lanzar gritos y aplausos.