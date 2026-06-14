El cantante Eduardo Capetillo Jr. tuvo un accidente en su moto mientras se encontraba en plena carretera este fin de semana, en el momento en que trató de cruzar un tramo afectado por un encharcamiento, generando preocupación entre sus fans.

El hijo de Biby Gaytán es uno de los jóvenes talentos destacados de la farándula mexicana, en gran parte por el gran parecido con su padre, pero también por su talento como cantante y su participación hace un par de años en el programa ‘Juego de Voces’.

El accidente de Eduardo Capetillo y su estado de salud

El propio Eduardo Capetillo Jr. contó en sus redes sociales que fue tras un viaje en carretera que se enfrentó a un gran encharcamiento en su camino, el cual decidió sortear sin tener demasiado éxito.

“¿Qué dicen, pasamos o no pasamos?” pregunta en un inicio a sus seguidores junto con imágenes que muestran la zona y a elementos de Protección Civil. A pesar del estado óptimo de la moto, parecía ser complicado que continuara con el trayecto.

En ese sentido, el famoso quedó atascado en el camino y por la noche, publicó un segundo video en el que aparece al lado de una grúa mientras recibía indicaciones sobre la manera de retirar su moto.

Eduardo Capetillo Jr. sufre accidente en moto en carretera ı Foto: IG: @eduardocapetillog

Capetillo explica que al final fue un amigo suyo quien lo ayudó a salir de la situación y bajar la motocicleta del vehículo de rescate.

Cabe mencionar que el joven famoso parece estar bastante consciente de las consecuencias graves de no tener un cuidado adecuado en la moto, aunque para muchos sus declaraciones no han sido de lo más acertadas.

“¿Pádel? Jajaja se hombre y escoge un deporte que si la kgs (cag**) te mueres", expresó en un reciente video publicado en su cuenta de Instagram donde aparecía en moto en una carretera.

Dicha publicación y el reciente accidente en carretera de Eduardo Capetillo Jr. ha encendido las alarmas sobre los accidentes en moto, que lamentablemente son bastante comunes en carretera y traen consigo muertes aparatosas e inesperadas.

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