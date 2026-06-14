Varios videos de Lupita Infante, nieta de Pedro Infante, se viralizaron en redes sociales desde hace unos días, pues la cantante muestra su talento interpretando música mexicana.

La situación derivó en comparaciones con Ángela Aguilar, una de las voces más reconocidas de la nueva generación de otra de las dinastías musicales de México. Sin embargo, lejos de ser un halago, la discusión desató una ola de críticas y polémica en plataformas digitales.

Ángela Aguilar es comparada con Lupita Infante; usuarios reaccionan con fuertes críticas

El debate comenzó cuando usuarios destacaron la potencia vocal y la autenticidad de Lupita Infante, contrastándola con el estilo de Ángela Aguilar. Incluso, aseguran que la hija de Pedro Infante Torrentera tiene un parecido increíble con la cantante Thalía.

Algunos comentarios señalaron que la nieta de Pedro Infante representa con mayor fidelidad la tradición ranchera, mientras que otros defendieron la trayectoria y el éxito internacional que ha alcanzado Ángela a sus 22 años.

La comparación entre Ángela Aguilar y Lupita Infante fue bastante dura y no tardó en dividir opiniones. Algunas personas celebran que Lupita continúe el legado de su abuelo, una de las más grandes figuras del cine nacional y la música regional mexicana.

Al mismo tiempo, hay quienes consideran injusto minimizar el trabajo de Ángela, quien, pese a los escándalos de su vida matrimonial con Christian Nodal, ha logrado convertirse en referente de la música mexicana en escenarios internacionales.

Las críticas hacia Ángela Aguilar se intensificaron cuando usuarios cuestionaron su autenticidad y la acusaron de depender del apellido Aguilar, proveniente de su abuelo Antonio Aguilar, para sostener su carrera. En contraste, Lupita fue elogiada por “ganarse el reconocimiento con su voz”.

Algunos comentarios en Instagram fueron:

“Ésta niña (Lupita Infante) es hermosa y canta divino... Aprende pelona”

“Le da un aire a Thalía, es hermosa”

“Y sin ser nieta de Flor Silvestre”

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