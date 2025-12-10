Eduardo Capetillo Jr. vuelve a estar en el centro de la polémica, pues recientemente fue visto acompañado de la reconocida actriz Ana de la Reguera.

Esta aparición despertó especulaciones sobre un posible romance, aunque no es la primera vez que el joven intérprete es vinculado sentimentalmente con figuras del espectáculo. Hace unos años fue vinculado a Fabiola Campomanes, a quien conoció en un reality show, no obstante, no hubo una confirmación oficial.

Sin embargo, en esta ocasión la propia Ana de la Reguera decidió hablar públicamente sobre su relación con el hijo mayor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

Ana de la Reguera habla de su relación con Eduardo Capetillo Jr.

La actriz Ana de la Reguera y Eduardo Capetillo Jr., conocido por ser hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, fueron captados juntos disfrutando en un famoso restaurante de la Ciudad de México. Las imágenes se difundieron rápidamente y los rumores de que se estaría gestando un romance entre los famosos no tardaron en aparecer.

Tras las especulaciones, la actriz veracruzana decidió hablar de esta situación frente a varios medios de comunicación y aclarar si existe un romance o no entre ella y el famoso.

“No, pues estábamos comiendo, somos amigos y es todo. Nada qué decir”, dijo Ana de la Reguera con serenidad.

Incluso la protagonista de Así del precipicio no temió a revelar detalles sobre su conversación con Eduardo Capetillo Jr. “Le andaba dando consejos de cómo montar a caballo, la verdad, esa era la plática, le estaba dando consejos porque es mi especialidad”, aseguró.

“Somos amigos y es todo”, añadió. De este modo, Ana de la Reguera dispersó los rumores de romance que rodeaban su relación con el hijo de Biby Gaytán.

Además, aprovechó las cámaras para hablar de un tema controversial y cuestionar a quienes juzgan a las mujeres que salen con hombres menores que ellas. Ana tiene actualmente 48 años y Eduardo Capetillo Jr. 31.

“Sabes cuál es lo interesante de la conversación, es que cuando es del lado contrario, eso nunca se pregunta. Creo que eso es una buena conversación porque yo anduve con hombres que me llevaban más y esa nunca era la conversación”, señaló con firmeza la actriz de Nacho Libre.

La intérprete señaló que la cuestión de la diferencia de edades refleja una evidente “doble moral” de la sociedad. Al mismo tiempo, enfatizó que actualmente su vida sentimental está en pausa, ya que se encuentra soltera y disfrutando plenamente de esta etapa.