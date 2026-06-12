El Fan Fest Monterrey 2026 continúa inundando la ciudad del norte del país con música, futbol y actividades culturales en el Parque Fundidora.

Este festival, que dio inicio ayer, 11 de junio, y se extenderá hasta el 19 de julio, no sólo ofrece transmisiones de todos los partidos del Mundial, sino también conciertos de artistas nacionales e internacionales, además de una amplia oferta gastronómica y recreativa.

Hoy, viernes 12 de junio, la fiesta sigue con una agenda musical que pondrá a bailar y cantar a miles de asistentes. Descubre la programación de este viernes para el Fan Fest Monterrey.

¿Qué artistas están en el Fan Fest Monterrey HOY 12 de junio 2026?

El protagonista de la jornada de hoy del Fan Fest Monterrey es el grupo De Parranda, que se presentará en el Escenario Live del Parque Fundidora, a las 22:30 horas.

El grupo de regional mexicano fundado por Jesús Jesse Álvarez, combina los sonidos tradicionales de la música cumbia norteña con un estilo fresco y moderno que está captando la atención de los fans en toda la región. Prepárate para cantar éxitos como “La Parranda”, "Te Quiero Ver” y “La Fiesta No Termina”.

Otras actividades del Fan Fest Monterrey programadas para este 12 de junio

Además del concierto de De Parranda, el público podrá disfrutar de la transmisión del partido Estados Unidos vs. Paraguay a las 19:00 horas, en pantalla gigante. Del mismo modo, habrá una amplia oferta gastronómica y bebidas desde la apertura de puertas a las 17:00 horas, ideal para convivir en familia o con amigos.

Los espacios recreativos y dinámicas interactivas del Fan Fest Monterrey le dan un plus a la experiencia mundialista en el Parque Fundidora.

Recuerda llevar bloqueador solar, gorra o sombrero para protegerte del sol y mantenerte bien hidratado para pasar un gran día y disfrutar del ambiente futbolero.

Conoce los accesos oficiales al FIFA Fan Festival™ para que te arranques a ver a LA LEYENDA.¡Ahí nos vemos! 🦁🪗 pic.twitter.com/pUrhXWNtSn — Samuel García (@samuel_garcias) June 12, 2026

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