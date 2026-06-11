¿Quién es Cazé TV? El streamer que puede transmitir todos los partidos del Mundial 2026

Con el arranque del Mundial 2026, se ha vuelto tendencia el streamer brasileño Casimiro Miguel, quien confirmó que en su plataforma, Cazé TV, se podrán transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA en su país.

El creador de contenido fue quien confirmó que su aplicación cuenta con todos los derechos para transmitir el torneo de fútbol en su totalidad, una noticia que sorprendió al público frente a las estrictas restricciones de la FIFA sobre la transmisión de sus partidos.

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“La FIFA siempre busca formas innovadoras de mejorar la cobertura televisiva de nuestras competiciones más importantes, y el acuerdo con CazéTV es un ejemplo de ello, que garantizará que los aficionados al futbol en Brasil puedan ver los 104 partidos”, decía un comunicado compartido por la AP.

¿Quién es Casimiro Miguel de Cazé TV?

Casimiro Miguel es conocido de manera popular como Cazé y es un creador de contenido brasileño que se ha convertido en una de las figuras más influyentes del streaming deportivo en América Latina.

Originario de Rio de Janeiro, el streamer comenzó con su carrera en medios deportivos de Brasil y en la pandemia, comenzó a generar contenido para las plataformas de YouTube y Twitch.

Fue en 2022 que fundó la plataforma Cazé TV, un proyecto con la empresa LiveMode enfocado en coberturas deportivas. Ese año, llegó a un acuerdo con la FIFA para transmitir 22 partidos del Mundial de Qatar en su cuenta de YouTube.

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Tras su lanzamiento, también consiguió los derechos para otras competencias importantes a nivel internacional como los Juegos Olímpicos, la Eurocopa y el Mundial de Clubes.

Ahora, consiguieron un nuevo hito al conseguir transmitir cada uno de los partidos que se jugarán en Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos durante el Mundial 2026.

En su perfil individual, Casimiro comparte un poco de su vida privada, pues se encuentra casado desde el 2022; pero también celebra los logros de su plataforma de contenido deportivo.

En 2023, el canal obtuvo 10 millones de seguidores en YouTube. "Es increíble mirar hacia atrás y ver lo que hemos construido. Es increíble mirar hacia delante y ver lo que vamos a hacer", celebraba entonces.

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