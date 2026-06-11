VIX se cae HOY 11 de junio: ¿Dónde ver la inauguración del Mundial?

La plataforma de streaming Vix presenta fallas este 11 de junio, previo al comienzo de la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Usuarios anunciaron en redes las fallas que presentaba la plataforma, buscando otro sitio para ver el primer partido de la Selección Mexicana.

De acuerdo con la página Down Detector, especializada en dar reportes sobre fallas en aplicaciones, los usuarios reportaron más problema con la aplicación móvil, pues al intentar ingresar a la plataforma, está se queda cargando.

Además, usuarios también reportaron problemas con los canales en vivo, diciendo que no cargaba la vista o se encontraban trabados, el servicio de streaming de videos distintos al partido inaugural también presentaban fallas.

No carga nada pic.twitter.com/iQP5lHs82x — Eduardo Gutierrez (@lalo_gue) June 11, 2026

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LMCT