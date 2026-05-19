¿Por qué se separó la banda Aqua, intérprete de ‘Barbie Girl’, tras 30 años de trayectoria?

Aqua, una banda danesa-noruega de eurodance y bubblegum pop, famosa mundialmente por su hit “Barbie Girl” que fue lanzado en 1997.

Después de 30 años de trayectoria la agrupación anunció su separación repentina, luego de que canceló su concierto en México.

El show estaba programado para el pasado 29 de abril en el recinto llamada Salón La Maraka, al que han venido diversos artistas famosos en los 90.

¿Por qué se separaron los de Aqua?

La banda Aqua publicó un comunicado en sus redes sociales oficiales para dar a conocer los motivos por los que la agrupación se separa.

“Cuando han estado juntos tanto tiempo, también aprenden cuando es el momento de proteger lo que han creado juntos. Para nosotros, este parece el momento adecuado para decir adiós”, se lee en el comunicado.

Esto deja ver que posiblemente las diferencias aparecieron y la separación fue una forma de mantener la amistad intacta.

Cuando han estado juntos tanto tiempo, también aprenden cuando es el momento de proteger lo que han creado juntos. Para nosotros, este parece el momento adecuado para decir adiós, mientras los recuerdos siguen siendo fuertes, y mientras el amor por la música, la historia y el uno al otro permanece intacto. Aqua



Asimismo, la agrupación agradeció a los fans el apoyo que le dieron durante todos estos años.

“Desde el fondo de nuestros corazones: gracias a todos los que han sido parte de este viaje durante los últimos 30 años. Gracias por el amor, la energía, el apoyo y por todos los momentos que hemos compartido juntos”, se lee en el mensaje dedicado a todos sus fans, firmado por los integrantes Lene, René y Søren.

¿Quién es la banda Aqua?

La banda Aqua se formó en Copenhague y se convirtió en uno de los mayores fenómenos pop de finales de los 90 y principios de los 2000. Ha vendido alrededor de 33 millones de discos y sencillos, lo que la convierte en la banda danesa más exitosa de la historia.

Los orígenes de Aqua se remontan a finales de los 80. Søren Rasted y Claus Norreen (productores y multiinstrumentistas daneses) colaboraron en bandas sonoras y proyectos musicales.

En 1994 se unieron a René Dif (rapero y vocalista danés) y a Lene Nystrøm (vocalista noruega), formando inicialmente el grupo Joyspeed. Poco después cambiaron el nombre a Aqua en 1995/1996.

En 1997 lanzaron su álbum debut Aquarium, que fue un fenómeno global. “Barbie Girl” se convirtió en un éxito masivo número 1 en decenas de países, aunque generó controversia por sus letras y una demanda de Mattel, que fue desestimada.

Otros hits del álbum: “Doctor Jones”, “Lollipop (Candyman)”, “Turn Back Time” y “My Oh My”. Vendió más de 17 millones de copias en todo el mundo.