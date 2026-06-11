La inauguración del Mundial 2026 sorprendió al público con la participación de Tyla, una de las artistas emergentes más destacadas de la música internacional. Ella fue la encargada de entonar el Himno Nacional de Sudáfrica, poniendo en alto a su país en suelo mexicano.

La presencia de la joven bailarina y compositora en el Estadio Ciudad de México este jueves despertó curiosidad entre quienes aún no conocían su trayectoria; en La Razón te contamos quién es.

¿Quién es Tyla, la cantante sudafricana que cantó en la inauguración del Mundial?

Tyla Laura Seethal, nacida en Johannesburgo en 2002, es una cantante, bailarina y compositora sudafricana que ha logrado proyectarse a nivel global gracias a su estilo fresco que fusiona pop, amapiano y R&B.

Su carrera comenzó a llamar la atención en 2019 con el sencillo Getting Late, pero fue en 2023 cuando alcanzó fama mundial con “Water”, tema que se viralizó en redes sociales y la colocó en el mapa como una nueva voz de África en la escena internacional.

La artista Tyla ha sido reconocida con premios y nominaciones en ceremonias de prestigio, incluyendo los Grammy, por lo que es considerada como representante de la nueva ola musical africana.

La intérprete es ganadora de la mayor cantidad de premios en los BET Awards 2024, empatando con Usher y Victoria Monét. El evento se realizó en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, donde interpretó en vivo “Jump” junto a Gunna y Skillibeng.

Además, ha colaborado con figuras internacionales como Chris Brown y Travis Scott, lo que le ha permitido ampliar su alcance y conectar con públicos diversos.

Con apenas 24 años, Tyla interpretó el Himno Nacional de Sudáfrica, acompañando a su Selección Nacional durante el partido inaugural del Mundial 2026 contra México.

Tyla performed the South African national anthem at the World Cup opening ceremony in Mexico.

a proud moment before the tournament officially kicked off 😮‍💨🎤#Tyla #WorldCup2026 #SouthAfrica #SSD pic.twitter.com/daVLYKGhuC — SIMONSAYSDRIP (@simonsaysdrip) June 11, 2026

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