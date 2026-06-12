¿Quién está HOY en el Zócalo? Artistas del Fan Fest CDMX este 12 de junio de 2026

Esta es la artista que dará un concierto en el Fan Fest del Zócalo HOY viernes 12 de junio.

¡Ya llegó, ya está aquí el Mundial 2026 en México! Aunque ayer fue uno de los días más especiales para nuestro país, con la inauguración y el triunfo de la Selección ante Sudáfrica en el duelo inicial, ¡las actividades aún no terminan! Aún hay mucho Mundial y esto es lo que habrá en el Zócalo de la Ciudad de México hoy, viernes 12 de junio.

El Gobierno de la Ciudad de México habilitó 18 eventos tipo Fan Fest distribuidos en las 16 alcaldías, con el objetivo de que ningún capitalino se quede fuera de la pasión mundialista, y acercar los 104 partidos a todas y todos.

Cada rincón de la ciudad vibró con el grito a todo pulmón de ¡Gooooool! La emoción del partido no se vive solo en la cancha, ¡se vive con nuestra gente!



Como puedes ver el marcador es solo el comienzo de esta gran fiesta. ¡No dejes que te lo cuenten! Ven a contagiarte de la… pic.twitter.com/0Mb48I6oLA — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 11, 2026

De entre estos eventos, el más grande es el que está instalado en el Zócalo capitalino, con una pantalla monumental para ver los partidos, área de juegos, tienda de la FIFA, actos musicales y más actividades para disfrutar del fútbol en familia o en compañía de miles de aficionados.

¿Qué artistas estarán en el Fan Fest del Zócalo CDMX HOY 12 de junio?

El Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México es el evento de este tipo más grande en la capital mexicana, y alberga una pantalla monumental, juegos, comida, tienda y conciertos de talento nacional e internacional.

Ayer, jueves 11 de junio, con motivo de la inauguración del Mundial 2026, miles de aficionados fueron recibidos en el Zócalo con una proyección monumental del duelo inicial México vs Sudáfrica, que terminó en victoria para los nacionales por dos tantos. Después, la banda El Recodo se encargó de armar la fiesta para celebrar el triunfo de nuestra Selección.

🏟⚽️ Más de 93 mil personas vibraron juntas en el FIFA Fan Festival CDMX, convirtiéndolo en el más grande de este Mundial. 🔥🇲🇽



#Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/TgGKJq7ehe — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 11, 2026

Pero, ¿qué artista estará en el Zócalo HOY 12 de junio? Este viernes se inauguran las actividades mundialistas en Canadá, una de las tres sedes del partido. Así, a las 13:00 horas (del centro de México) se juega el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, en el Estadio Toronto.

Para recibir estas actividades, el Fan Fest del Zócalo capitalino albergará el concierto de Charlie Houston, artista canadiense, originaria de Toronto, que viene a nuestro país a “ponerse la camiseta” de su selección.

¡Acompáñanos a ver a Charlie Houston hoy a las 11am en el Zócalo!



Antes del partido Canadá vs Bosnia y Herzegovina, la talentosa cantante dará un increíble show durante el FIFA Fan Fest de @MexicoCity26. ⚽ 🏆 👩‍🎤 🎸 🎤 🇨🇦



¡Te esperamos! pic.twitter.com/ancZiyFum3 — Canadá en México (@EmbCanMexico) June 12, 2026

Charlie Houston dará un show en el Zócalo capitalino a las 11:00 horas, después de lo cual se transmitirá el juego entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Mientras que, a las 19:00 horas (también, del Centro de México), Estados Unidos se enfrentará a Paraguay, duelo que también será transmitido en las pantallas monumentales del Zócalo.

¿No llegas al show de Charlie Houston en el Zócalo? ¡No te preocupes! La torontina estará dando un concierto también mañana, sábado 13 de junio, en la aldea global de Chapultepec.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am