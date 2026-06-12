Sheinbaum celebra ánimo en inauguración mundialista: ‘El que apuesta contra México siempre le va mal’

La Presidenta de México este viernes 12 de junio en Palacio Nacional.

Además de reiterar una felicitación a la Selección Mexicana por su triunfo en el partido inaugural mundialista, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el ánimo con el que se desarrolló el arranque de esta justa deportiva que México recibió por tercera ocasión en la historia.

Al arranque de la conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria federal comentó que durante su traslado entre Palacio Nacional y el deportivo Hermanos Galeana, a donde acudió a ver la inauguración, y de regreso observó a varias personas que portaban la camiseta deportiva y disfrutaban del día.

Celebró el ánimo de las multitudes que se regaron por distintos puntos de la Ciudad de México para ver el partido y después celebrar el triunfo.

“Ayer, que regresaron de ida y vuelta, es muy hermoso, de verdad, ver a las familias con la camiseta, toda la familia con la camiseta verde. Van, ya sea a verlo con sus familiares, a todos los lugares que hubo aquí en la ciudad o en el país, porque a nosotros nos gusta celebrar en familia, en colectivo, el Zócalo fue una cosa pero igual en todas las plazas de las ciudades de El Ángel. No, una alegría de verdad”, dijo.

La Presidenta reviró a los comentarios que critican la recepción del mundial o advertían complicaciones contra el desarrollo de la jornada deportiva.

“Ahí es cuando uno piensa que el que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal. Debe ir mal en la cancha, debe ir mal en la política, le va a ir mal en la vida. Quienes queremos a México pues va bien en la cancha, va bien en la vida y va bien en la política”, dijo.

Minimizó el impacto de las movilizaciones que este jueves encabezaron estudiantes, docentes, familiares de desaparecidos y otros grupos que salieron a las calles a protestar.

“Hubo quien quiso mostrar otra imagen de México, pero su imagen es la alegría, la felicidad del pueblo, fue una fiesta hermosa”, declaró.

También extendió un reconocimiento al Gobierno de la Ciudad de México por los operativos y conducción para el desarrollo de la jornada mundialista.

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FGR