CDMX logra recaudación récord y destina 17 mil mdp a inversión pública, anuncia Clara Brugada

Autoridades capitalinas reportaron un crecimiento del 12 % en los ingresos presupuestados para el primer semestre del año.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que durante el primer semestre de 2026 los ingresos de la Ciudad de México superaron los 183 mil millones de pesos, resultado del manejo responsable de las finanzas públicas y de la ampliación de los programas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En este contexto, anunció la extensión por tres meses del Programa de Regularización Fiscal en la capital.

“Estamos construyendo una ciudad financieramente fuerte, con más ingresos, mayor inversión, más justicia social y menos deuda; una ciudad con mejor infraestructura, mejor drenaje y mayor protección para las familias”, afirmó.

Clara Brugada presentó el informe de finanzas públicas del primer semestre de 2026 en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. ı Foto: Gobierno CDMX

Al presentar el informe correspondiente al primer semestre de este año de las finanzas públicas de la Ciudad de México, la mandataria capitalina señaló que los ingresos registraron un crecimiento de 12 por ciento respecto de lo aprobado en la Ley de Ingresos y un incremento superior a 2 mil millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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En conferencia de prensa, realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, destacó que la capital alcanzó la mayor recaudación histórica de ingresos tributarios locales para un primer semestre. Destacó que este resultado se obtuvo sin incrementar el impuesto predial y gracias a los subsidios y facilidades de pago otorgados a la ciudadanía, lo que permitió aumentar la recaudación de este gravamen en 7 mil millones de pesos respecto de 2024.

El gobierno de la Ciudad de México mantendrá la extensión del Programa de Regularización Fiscal durante tres meses más, anunció la jefa de Gobierno. ı Foto: Gobierno CDMX

Asimismo, informó que el Programa de Regularización Fiscal ha beneficiado a más de 186 mil personas y ha permitido recaudar más de mil millones de pesos, al facilitar que contribuyentes con adeudos se pusieran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

“Considerando el éxito de este programa, anunciamos su ampliación por tres meses para que más personas puedan aprovechar estos beneficios, regularizar sus adeudos y mantenerse al corriente en el pago de sus contribuciones”, puntualizó.

Clara Brugada presentó el informe de finanzas públicas del primer semestre de 2026 en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. ı Foto: Gobierno CDMX

Brugada Molina informó que la inversión pública ejercida durante el primer semestre de este año superó los 17 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 156 por ciento respecto del mismo periodo de 2025, equivalente a más de 10 mil millones de pesos adicionales destinados a obras, infraestructura estratégica, movilidad, agua potable, drenaje y mejoramiento del espacio público.

Subrayó que la inversión pública es uno de los principales motores del desarrollo económico, al generar empleos, impulsar la industria de la construcción, fortalecer el comercio local y crear infraestructura que favorece la llegada de inversión privada. “Sin inversión pública no hay desarrollo ni prosperidad compartida. Este incremento nos ha permitido avanzar y entregar obras clave para la ciudad”, afirmó.

Autoridades capitalinas reportaron un crecimiento del 12 % en los ingresos presupuestados para el primer semestre del año. ı Foto: Gobierno CDMX

La mandataria capitalina también informó que la inversión destinada al bienestar social aumentó 23 por ciento respecto del año pasado, lo que permitió ampliar la cobertura de los programas sociales. Destacó, además, que la campaña de beneficios fiscales implementada este año ha favorecido a 3.6 millones de personas.

En materia de deuda pública, señaló que la Ciudad de México registra una reducción real de 8.4 por ciento respecto de 2018 y adelantó que durante 2026 continuará esta tendencia, con una disminución adicional de 0.5 por ciento en comparación con el año anterior.

La administración capitalina registró una inversión pública de 17 mil millones de pesos destinada a obras e infraestructura, destacó Brugada Molina. ı Foto: Gobierno CDMX

“En resumen, hoy tenemos más inversión y menos deuda. Estamos demostrando que funciona el modelo de austeridad republicana honesta y el combate a los lujos, los privilegios y la corrupción. Invertimos más sin hipotecar el futuro de la ciudad”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, informó que al segundo trimestre de 2026 los ingresos totales de la Ciudad de México crecieron 12.12 por ciento, equivalente a 87 mil 644 millones de pesos por encima de lo aprobado en la Ley de Ingresos.

Juan Pablo de Botton Falcón y Clara Brugada destacaron la recaudación histórica de ingresos tributarios locales. ı Foto: Gobierno CDMX

Indicó que durante este periodo se alcanzó una recaudación histórica del impuesto predial y del impuesto sobre nómina, con incrementos de 23.7 por ciento y 16.4 por ciento, respectivamente, lo que permitió que los ingresos tributarios crecieran 9.5 por ciento, para ubicarse en 67 mil 922 millones de pesos.

De Botton Falcón resaltó que la inversión pública durante el primer semestre de 2026 fue 2.6 veces mayor que la registrada en el mismo periodo del año anterior, con 10 mil 758 millones de pesos adicionales, equivalente a un crecimiento de 156 por ciento.

Finalmente, precisó que la inversión ejercida por la Secretaría de Obras aumentó 84.88 por ciento; en Movilidad, 44.7 por ciento; en agua y drenaje, 28 por ciento; y en bienestar social, 23 por ciento.

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