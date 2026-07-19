Mundial 2026 deja derrama histórica de hasta 66 mil mdp en CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el balance económico del Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México y afirmó que la capital “metió tres grandes goles” durante el torneo: una derrama económica estimada entre 44 mil y 66 mil millones de pesos, el mayor junio en creación de empleo formal de los últimos 25 años, y un incremento histórico del turismo, además de que se logró descentralizar los beneficios y alcanzaron a las 16 alcaldías.

“Hoy afirmamos, sin temor a equivocarnos, que la Ciudad de México fue la mejor sede del Mundial. Las imágenes de nuestra ciudad y de sus calles tomadas por la alegría dieron la vuelta al mundo. Recibimos al mundo, pero también conquistamos el corazón del mundo", afirmó la titular del Ejecutivo local.

Clara Brugada Molina encabezó la presentación del balance económico tras el Mundial de la FIFA 2026. ı Foto: Gobierno CDMX

Durante el evento de presentación, al cual acudieron representantes del sector empresarial y medios de comunicación, y que se realizó en en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina realizó un ejercicio de rendición de cuentas sobre el impacto financiero y económico del Mundial, en el cual destacó que millones de personas se apropiaron pacíficamente del espacio público, haciendo posible un Mundial diferente, abierto, democrático y participativo.

En este contexto, destacó que junio de 2026 registró la mayor creación de empleo formal para ese mes desde que existe la serie histórica del IMSS, con más de 100 mil nuevos puestos de trabajo, además de que la Ciudad de México mantiene el salario promedio más alto del país. Este crecimiento económico —dijo— se logró sin presiones inflacionarias, al ubicarse en 3.4 por ciento, lo que refleja una mayor actividad económica sin afectar el costo de vida de las familias.

Clara Brugada Molina encabezó la presentación del balance económico tras el Mundial de la FIFA 2026. ı Foto: Gobierno CDMX

La mandataria informó que entre el 1 de junio y el 15 de julio la capital recibió más de cuatro millones de turistas y visitantes, mientras que entre enero y junio los aeropuertos de la Ciudad de México y el AIFA registraron 4.4 millones de pasajeros internacionales y 88 mil vuelos, cifras que, afirmó, consolidan a la capital como “la principal puerta de entrada al país” y uno de los nodos de conectividad más importantes del continente.

Resaltó que el gasto de turistas internacionales creció 61 por ciento durante junio, de acuerdo a datos de BBVA, y subrayó que el Mundial logró descentralizar el turismo y llevar la derrama económica a las periferias. Como ejemplo, el consumo de visitantes internacionales aumentó 124 por ciento en Xochimilco.

El sistema de transporte Metro y la red de bicicletas públicas Ecobici absorbieron la demanda de millones de viajes adicionales durante junio. ı Foto: Gobierno CDMX

Clara Brugada señaló que el mayor triunfo fue la fuerza colectiva de una ciudad que hizo del Mundial una fiesta abierta, democrática, social y participativa, y que demostró su capacidad para organizar eventos internacionales con la participación del gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía.

Añadió que el legado del torneo permanecerá en una economía fortalecida, en obras permanentes para la población, en millones de visitantes que volverán a la capital, y en el orgullo compartido de las y los habitantes de la Ciudad de México.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó la presentación de los resultados financieros del torneo de fútbol internacional. ı Foto: Gobierno CDMX

Al tomar la palabra, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, informó que durante junio se registraron 4.5 millones de viajes adicionales en los sistemas de transporte de la Ciudad de México, de los cuales 2.5 millones corresponden al Metro; mientras que las membresías temporales de Ecobici aumentaron 47.5 por ciento.

Informó que se realizaron transacciones con tarjetas de crédito y débito de 84 países, cuyas operaciones entre el 11 y el 30 de junio en la Ciudad de México ascendieron a 193 mil millones de pesos, 44 mil millones más que en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 30 por ciento. Además, se registraron 121 millones de transacciones adicionales, un aumento del 44.7 por ciento.

Autoridades capitalinas y representantes empresariales se reunieron en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. ı Foto: Gobierno CDMX

Con estos datos, se estima que la derrama económica generada durante el Mundial 2026 se ubicó entre los 44 mil millones y 66 mil millones de pesos. Con información de BBVA, el gasto de turistas internacionales en la Ciudad de México aumentó 61.2 por ciento en junio, respecto al mismo mes del año anterior, con incrementos en todas las alcaldías.

El secretario de Finanzas destacó que la capital recibió el Mundial con más de 2 mil obras de beneficio permanente, realizadas con una inversión de 23 mil millones de pesos, y señaló que la plataforma de transparencia que concentra la información sobre estos proyectos ha recibido más de cinco millones de visitas. Informó que, en colaboración con BBVA, el gobierno local puso en marcha una herramienta interactiva de consulta pública que permite analizar el impacto económico del Mundial por alcaldía, giro comercial y nacionalidad de los turistas.

El Antiguo Palacio del Ayuntamiento albergó la reunión de rendición de cuentas con cámaras comerciales, sector bancario e integrantes del gabinete local. ı Foto: Gobierno CDMX

La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, indicó que del 1 de junio al 15 de julio se registró una asistencia de más de 4 millones de turistas y visitantes a la Ciudad de México, 21 por ciento más respecto al mismo periodo del 2025.

Resaltó que llegaron a la capital visitantes de 80 naciones, quienes asistieron a los festivales futboleros, a la Aldea Global, al Zócalo capitalino y transitaron por las rutas turísticas para llegar al estadio. Expuso que la búsqueda de la Ciudad de México, a través de internet, aumentó en un 27 por ciento con una intención de viaje para el resto del año, y para visitarla el siguiente año se incrementó en un 61 por ciento.

El sector turístico y comercial de la Ciudad de México reportó un crecimiento histórico en junio de 2026. ı Foto: Gobierno CDMX

Titulares de asociaciones y cámaras empresariales, turísticas, comerciales y restauranteras, entre otras, reconocieron la coordinación en la Ciudad de México para recibir el Mundial 2026, lo que demostró que la entidad cuenta con la capacidad para organizar eventos de talla internacional y que deja un legado que va más allá del evento deportivo, posicionando mejor a la capital mexicana ante el mundo. Asimismo, refrendaron su disposición para seguir colaborando con la administración actual.

Acompañaron a la jefa de gobierno, la secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama; la consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes; la coordinadora general de Comunicación Ciudadana, Ana María Lomelí Robles; titulares de la ANTAD, Diego Cosío Pardo, de la CANACO Ciudad de México, Vicente Gutiérrez Camposeco.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó la presentación de los resultados financieros del torneo de fútbol internacional. ı Foto: Gobierno CDMX

Así también, el director divisional de la Banca de Gobierno BBVA, Emilio Ferrero Burgués; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, Alimentos Cocinados, Jack Sourasky Olmos; el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística en la Ciudad de México, Carlos Martínez Velázquez; la directora de Riesgos, Crédito y ASG en la Asociación de Bancos de México, Lucila de Silva; y la directora de Asuntos Corporativos en Rappi México, Isabella Palillo Rivera.

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