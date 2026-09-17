Antonio Mohamed está preparado; llega el gran reto para el Turco, la Selección de Argentina su nuevo destino

Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, levantó la mano para dirigir a la Selección Argentina, que según sus palabras es la única escuadra internacional que comandaría, pues le cerró la puerta a la Selección Mexicana.

“Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el futbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado. La Selección Argentina es lo máximo. Yo soy hincha de la Selección”, le dijo el Turco al diario Olé.

Parece que le queda poco tiempo al Turco Mohamed dirigiendo en México, en donde ha hecho prácticamente toda su carrera como entrenador y en donde ya es uno de los estrategas más ganadores, pues tan solo al frente del Toluca ha ganado seis títulos en poco menos de dos años.

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Mohamed llegó a los Diablos Rojos en el Torneo Clausura 2025 y de inmediato conquistó su primer título de la Liga MX con los escarlatas, el cual repitió en el Apertura 2025 para el bicampeonato. Su palmarés como timonel de los rojos incluye el Campeón de Campeones, la Campeones Cup 2025, la Concacaf Champions Cup 2026 y la Leagues Cup 2026.

Antonio Mohamed probó ser un entrenador de gran nivel en la Liga MX y ahora pide ser quien comande a la Selección Argentina, que es subcampeona del mundo y que tiene a Lionel Scaloni como su DT, pero cuya gestión ya vive incertidumbre y hay dudas sobre su continuidad.

“Me tocó cantar el himno argentino en Wembley después de lo de Malvinas y el Mundial ‘90, pero esto fue lo máximo. Ganar como ganamos y jugar como jugamos. Fue el extasis. Para nosotros como hinchas fue lo máximo. Fue el momento más lindo que viví en mi vida, más que la final en Qatar”, agregó Mohamed.

Mohamed rechaza a la Selección Mexicana

El Turco en su momento sonó muy fuerte para ser el entrenador de México, pero el cuadro Tricolor exploró otras opciones y el propio Mohamed terminó por desechar esa opción.

“Pero México, por ahí sí, es la única área de la excepción. Llevo mitad de mi vida allá, mitad de mi vida acá. Pero a México le cerró las puertas a eso también, ya está”, comentó en charla con Olé.

Mohamed dijo que no dirigirá a la Selección Mexicana porque su momento era en la Copa del Mundo 2026, pero los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol eligieron a Javier Aguirre. El Turco incluso reveló que sostuvo pláticas con directivos, pero al final se decantaron por el Vasco, lo que no le gustó nada al argentino.

“Me tenían que haber elegido para este Mundial. Y no me eligieron, estuve ahí candidateado, me reuní con todos y esto y lo otro, eligieron otro técnico... No me gustó como me trataron, yo creía que tenía que haber sido el técnico en este inicio de mandato y no los que fueron elegidos, pero con todo el respeto a los que fueron elegidos, pero sino me quieren, tampoco me van a querer cuando me necesiten, entonces preferí que no me necesiten nunca”, explicó.

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