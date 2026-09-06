¿Cuántos títulos tiene Antonio Mohamed con el Toluca y cuáles son?

La conquista de la Leagues Cup le permitió al argentino Antonio Mohamed ganar su sexto título en poco menos de dos años con el Toluca, club al que dirige desde el Torneo Clausura 2025.

El ‘Turco’ demostró una vez más que es un entrenador ganador, y esta vez su víctima fue el Monterrey de su compatriota Matías Almeyda en la definición de la Leagues Cup, torneo que por primera vez fue testigo de una final entre clubes de la Liga MX.

Todos los títulos de Antonio Mohamed con Toluca

Clausura 2025 de la Liga MX: Toluca 2-0 América

Campeón de Campeones 2024-2025: Toluca 3-1 América

Campeones Cup 2025: Toluca 3-2 LA Galaxy

Apertura 2025 de la Liga MX: Toluca 2-2 Tigres (9-8 en penaltis)

Concacaf Champions Cup 2026: Toluca 1-1 Tigres (6-5 en penaltis)

Leagues Cup 2026: Toluca 2-0 Monterrey

Cruz Azul, el único verdugo del Toluca de Antonio Mohamed

Antonio Mohamed ha ganado seis de siete finales con el Toluca. La única que perdió fue recién en julio de este año tras caer a manos del Cruz Azul en el Campeón de Campeones 2025-2026.

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Del otro lado de la moneda se encuentran América y Tigres, equipos ante los que el ‘Turco’ ganó cuatro de estos seis trofeos que ya suma con los Diablos Rojos.

El otro título que Antonio Mohamed tiene con el Toluca es el de la Campeones Cup, que enfrenta a los monarcas de Liga MX y MLS, luego de que sus dirigidos se impusieron al LA Galaxy en la edición de 2025.

Grítenlo: ¡Campeones de la @LeaguesCup! Los primeros de México😏👹



Llegó la sexta de esta era 🏆 pic.twitter.com/yJirUuS8fV — Toluca FC (@TolucaFC) September 7, 2026

Antonio Mohamed le devolvió protagonismo al Toluca

Antonio Mohamed llegó al Toluca para devolver al equipo a los primeros planos y lo consiguió desde su primer torneo al guiar a los escarlatas al título del Clausura 2025, con lo que el club rompió una racha de 15 años sin ganar la Liga MX.

Un semestre después, el ‘Turco’ consiguió el bicampeonato con los Diablos Rojos, que se convirtieron en el quinto equipo en coronarse en dos campañas seguidas en México en la era de los torneos cortos.

Con seis títulos en menos de dos años al frente del Toluca, Antonio Mohamed demuestra que es el director técnico idóneo para seguir con el equipo mexiquense.

EVG