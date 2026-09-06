Toluca conquista la Leagues Cup tras vencer a Monterrey y gana su sexto trofeo con Antonio Mohamed

Alexis Vega festeja el primer gol del Toluca en la final de la Leagues Cup contra Monterrey.

El Toluca ganó por primera vez la Leagues Cup tras vencer 2-0 al Monterrey en la final celebrada en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, y con ello levantó su sexto trofeo bajo la dirección técnica del argentino Antonio Mohamed.

El uruguayo Facundo Pereira, defensa del Toluca, fue amonestado al primer minuto del encuentro por juego peligroso sobre el argentino Lucas Ocampos, en una acción que generó polémica porque parecía que ameritaba la tarjeta roja, pues fue con fuerza excesiva en la disputa del balón.

🚨 ¡GOL DEL TOLUCA! 🔥¡GOL DE VESTIDOR! 😈🔥 Alexis Vega pone el 1-0 en la final tras una serie de rebotes dentro del área ⚽💥#LeaguesCup pic.twitter.com/5UZuPWdO39 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 7, 2026

🚨 ¡GOOOOL DEL TOLUCA! 😈🔥 ¡GOL QUE LOS ACERCA AL TÍTULO! 🏆😈 ¡Contragolpe LETAL y Helinho no desaprovecha el rebote de Andrada! 🔥👏#LeaguesCup pic.twitter.com/wTE1Uwb3Li — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 7, 2026

Toluca toma pronta ventaja gracias a Alexis Vega

El seleccionado nacional Alexis Vega inauguró el marcador apenas al minuto 4, cuando marcó con un remate de derecha después de que el balón había pegado en el poste.

Rayados intentó reaccionar pronto y al 6’ apareció el argentino Lucas Ocampos con un remate raso de derecha en el centro del área que fue atajado por Hugo González.

El uruguayo Diego Rossi tuvo otra ocasión para el Monterrey al minuto 15 con un tiro lejano de derecha que fue rechazado, acción a la que siguió un remata fuera del área de Alexis Vega tras un pase de Nicolás Castro.

El equipo dirigido por Matías Almeyda comenzaba a ser mejor en la cancha y al minuto 26 tuvo otra ocasión con un disparo de derecha de Diego Rossi, pero balón se fue por arriba de la cabaña del conjunto escarlata.

A ese intento le siguió un zurdazo de Gerardo Arteaga que se fue demasiado elevado al 29’. Poco después, al minuto 31, llegó un remate de cabeza a quemarropa de Ricardo Chávez y posteriormente uno de Carlos Salcedo en un tiro de esquina.

La última jugada de peligro en el primer tiempo fue un testarazo de Hugo Cuypers luego de un centro de Lucas Ocampos al minuto 43, pero la esférica pasó apenas a un costado de la portería.

En el arranque de la segunda mitad de mantuvo la tónica y la primera aproximación también fue del Monterrey con un remate de cabeza a quemarropa de Carlos Salcedo, luego de un centro de Jesús ‘Tecatito’ Corona al 48’, ocasión que fue seguida por un disparo de derecha fuera del área de Ricardo Chávez.

Toluca liquida a Monterrey con contragolpe

El Toluca respondió con un tiro de derecha del delantero uruguayo Federico Viñas, quien es uno de los refuerzos de los Diablos Rojos para el actual Torneo Apertura 2026.

Hugo Cuypers dejó escapar una gran ocasión de Rayados al minuto 59 al impactar la esférica con la cabeza tras un centro de Jesús Tecatito Corona, pero el balón se marchó apenas a un lado del arco defendido por Hugo González.

Antonio Mohamed comenzó a mover sus piezas y uno de esos ajustes fue sacar de a cancha a Alexis Vega al minuto 68 para darle ingreso a Víctor Guzmán.

Los cambios del ‘Turco’ surtieron efecto inmediato, pues el brasileño Helinho apareció al minuto 70 para sentenciar el duelo con un remate de derecha en el área en un contragolpe. Al 72’ Jorge Díaz Price tuvo una increíble falla al quedar solo ante Esteban Andrada, pero estrelló el balón en el poste.

Monterrey siguió intentando con más corazón que ideas ante un Toluca que se dedicó a sobrellevar las acciones en el tramo final del partido.

Próximos juegos de Toluca y Monterrey

Tanto Toluca como Monterrey volverán a las canchas el próximo sábado 12 de septiembre, cuando disputen sus partidos correspondientes a la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Diablos Rojos reciben al Atlas en el Estadio Nemesio Díez, mientras que Rayados es local ante Tigres en una nueva edición del clásico regio.

EVG