Cruz Azul consigue sufrida victoria sobre Santos y se mete a puestos de Liguilla; resumen y gol

El campeón Cruz Azul consiguió una agónica victoria de 1-0 sobre Santos en el Estadio Azteca, donde un fogonazo de José Paradela en la recta final del encuentro fue la jugada que definió el encuentro de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.

La Máquina tuvo la posesión del balón y la mayor cantidad de ocasiones en el arco contrario, pero no fue sino hasta el minuto 89 que el argentino José Paradela aprovechó un rebote en el área para sacar un riflazo de derecha que dejó sin oportunidad a Carlos Acevedo.

Así se vivió el gol de Cruz Azul a nivel de cancha 🤩🔥⚽️



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El 1-0 sobre Santos colocó a Cruz Azul en zona de Liguilla directa, pues se colocó de manera momentánea en el sexto sitio de la clasificación del Apertura 2026 con 12 puntos. Sin embargo, cuatro juegos de la séptima fecha están pendientes por la Leagues Cup.

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Próximos juegos de Cruz Azul y Santos en la Liga MX

Cruz Azul volverá a las canchas el próximo sábado 12 de septiembre, cuando sea local administrativo en el Estadio Azteca contra el América.

La Máquina y las Águilas se enfrentan en el denominado clásico joven, el partido que se roba la atención en la Jornada 8 del Apertura 2026.

Por su parte, Santos Laguna será local un día después en la cancha del Estadio Corona contra los Bravos de Ciudad Juárez, que han perdido todos sus juegos en la campaña.

EVG