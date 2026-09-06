Futbol internacional

América sufre su primera derrota en la era Almada al caer ante León en juego del tercer lugar de la Leagues Cup

El León le propinó su primera derrota al América bajo las órdenes de Guillermo Almada, luego de vencer 1-0 a los de Coapa por el tercer puesto de la Leagues Cup

América perdió ante el León el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup.
América perdió ante el León el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup. Foto: Mexsport
Por:
Enrique Villanueva

El América perdió su primer partido en 90 minutos bajo la dirección técnica del uruguayo Guillermo Almada, luego de que cayó 1-0 a manos del León en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026.

El marcador se abrió hasta el minuto 80, cuando el colombiano Diber Cambindo anotó con un remate de cabeza tras un servicio de Daniel Arcila.

El encuentro por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 entre América y León tuvo como sede el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

EVG

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