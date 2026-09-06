Alana Flores revela en un VIDEO el fin de su romance con Sebastián Cáceres y le manda un mensaje

La streamer Alana Flores confirmó el fin de su romance con Sebastián Cáceres, exfutbolista del América, con quien tuvo una relación de aproximadamente un año y medio, la cual llegó a su fin poco antes de que el uruguayo se fuera a Europa para comenzar una aventura con el Celta de Vigo.

La creadora de contenido regiomontana aseguró que con Sebastián Cáceres vivió una de las etapas más importantes de su vida, dejó en claro que no siente rencor hacia el uruguayo y se dijo feliz por verlo cumplir su sueño de jugar en el viejo continente.

ALANA ROMPIÓ EL

SILENCIO 💥🙌🏼



La influencer Alana Flores habló sobre su ruptura con Sebastián Cáceres y le dejó un mensaje de agradecimiento por todo lo vivido 🤍 pic.twitter.com/GTbtYm7LzO — La Octava Sports (@laoctavasports) September 6, 2026

“Juntos vivimos creo que los momentos más importantes hasta ahora de nuestras vidas, yo estoy muy agradecida, no guardo ningún tipo de rencor y pues obviamente le deseo todo el éxito del mundo que es lo que él más quería, estar en Europa y verlo desde acá cumpliendo su sueño es algo muy muy bonito”, aseveró Alana Flores en un stream para sus seguidores.

Alana Flores, contenta por el nuevo reto de Cáceres

Alana Flores aseguró que le da mucho gusto que Sebastián Cáceres haya dejado las filas del América para jugar por primera vez en su carrera en Europa, luego de que fichó con el Celta de Vigo por cuatro años.

“Me han preguntado mucho por Sebastián y yo soy la persona más feliz del mundo de que él se esté yendo a cumplir su sueño, la verdad es que estoy súper contenta por él”, enfatizó Alana Flores, quien no especificó los motivos de su separación con el defensa uruguayo.

Alana Flores confiesa que vive el peor año de su vida

En el mismo video en el que confirmó su ruptura con Sebastián Cáceres, Alana Flores confesó que el 2026 ha sido el peor año de su vida, pero que eso la ha fortalecido y está satisfecha con la nueva versión de sí misma.

“A pesar de que considero que este ha sido el peor año de mi vida, creo que es el año que más me ha dejado cosas que aprender y estoy muy feliz con la versión que soy ahorita”, subrayó conmovida la también presidenta de Raniza en la Kings League.

Alana Flores concluyó su stream con un mensaje de agradecimiento para sus seguidores por el apoyo que le han brindado estos últimos meses.

“Tal vez para lograr y ver a esa Alana que había perdido, me tocó perder absolutamente todo, entonces les agradezco mucho que me hayan tenido paciencia, paciencia con el contenido, paciencia con los altibajos”, concluyó la creadora de contenido de 25 años de edad.

EVG