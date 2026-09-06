Beisbolista recibe duro pelotazo en la cabeza a 149 kilómetros y queda tirado en el diamante (VIDEO)

El dominicano Geraldo Perdomo, de Arizona, abandonó el partido de este domingo contra los Astros de Houston después de recibir un golpe en el casco por una línea de Ketel Marte en la tercera entrada.

Perdomo conectó un sencillo para abrir la tercera entrada antes de que el sencillo de Marte, a 149 kilómetros por hora, lo golpeara en el costado del casco mientras corría hacia segunda base. De inmediato cayó al suelo y se retorció de dolor mientras jugadores de ambos equipos corrían para ver cómo estaba.

Arizona's Geraldo Perdomo was struck in the head by a 93 mph line drive off the bat of teammate Ketel Marte and was down a few minutes before walking off the field without assistance. pic.twitter.com/3ig1cNyrug — Brian McTaggart (@brianmctaggart) September 6, 2026

Permaneció boca arriba durante un par de minutos mientras los preparadores físicos lo atendían, antes de incorporarse. Perdomo habló un momento con los preparadores físicos antes de que lo ayudaran a ponerse de pie y saliera del campo por su propio pie.

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El venezolano Ildemaro Vargas pasó de la primera base al campocorto en la parte baja de la entrada para reemplazar a Perdomo, y Tim Tawa ingresó al juego para jugar en la primera base.

El equipo no proporcionó de inmediato detalles sobre el estado de Perdomo, pero tras el encuentro publicaron un mensaje donde daban a conocer el estado de salud del jugador de República Dominicana.

“Geraldo Perdomo abandonó el partido de hoy debido a una contusión en la cabeza. Continuará bajo observación hoy y mañana”, se puede leer en el mensaje.

DCO