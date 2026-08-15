MLB: Aaron Judge lanza por primera vez en rehabilitación: ¿cuándo regresa a jugar con los Yankees?

El jardinero de los Yankees Aaron Judge atrapó una pelota y corrió en Nueva York, mientras continúa trabajando para regresar en la campaña de las Grandes Ligas tras sufrir una fractura en una costilla derecha.

“Es solo parte del aumento gradual de la actividad de béisbol. Ojalá siga progresando durante esta semana. Veremos qué más se incorpora”, dijo el mánager Aaron Boone dijo sobre Judge antes del juego ante los Azulejos.

Judge no juega desde el 31 de mayo, pero el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana y ocho veces All-Star ha dicho que tiene la intención de volver esta temporada. Recibió el alta para comenzar actividad ligera de entrenamiento el 5 de agosto.

Boone habló con Judge y comentó que el toletero respondió bien al lanzar por primera vez en su rehabilitación. Sin embargo, Boone no sabía cuándo Judge podría estar listo para reincorporarse a los Yankees.

“Esperamos que regrese, pero estamos en las primeras etapas de la actividad de beisbol”, manifestó Boone. “Ojalá las cosas sigan yendo bien”.

Judge batea para .248 con 17 jonrones, 38 carreras impulsadas y un OPS de .907. Había conectado apenas un jonrón en sus últimos 18 juegos antes de ingresar a la lista de lesionados.

You be the Judge. pic.twitter.com/rFJrqICBCj — New York Yankees (@Yankees) September 27, 2025

Vladimir Guerrero Jr. en lista de lesionados por conmoción

Los Azulejos de Toronto colocaron al seis veces All-Star Vladimir Guerrero Jr. en la lista de lesionados de siete días el sábado debido a síntomas de conmoción cerebral y subieron al jardinero Daz Cameron desde Triple-A Buffalo.

Para hacerle espacio en el roster de 40 jugadores, el derecho cubano Lazaro Estrada fue designado para asignación. También Toronto llamó desde Buffalo al zurdo Ricky Tiedemann y envió al derecho Chase Lee a la Triple-A.

Guerrero salió de la victoria del viernes por 3-1 sobre los Yankees tras una colisión con el campocorto novato de Nueva York George Lombard Jr. en una jugada caótica en tercera base en la sexta entrada.

Lombard intentaba saltar por encima del dominicano, que se deslizaba hacia tercera base, cuando su rodilla y su muslo golpearon la cabeza de Guerrero.

El casco de Guerrero salió despedido. Se levantó y corrió al plato para anotar la carrera del empate, pero se le vio aturdido después de pisar el home. Charles McAdoo reemplazó a Guerrero en la primera base en la séptima.

Tras el juego del viernes, el mánager John Schneider comentó que Guerrero tenía “un poco de dolor de cabeza”. Schneider indicó que Guerrero seguía con dolor de cabeza.

Guerrero batea para .263 con siete jonrones y 46 carreras impulsadas. Tiedemann tiene marca de 0-1 con efectividad de 6,43 en siete juegos, dos como abridor, en tres niveles de ligas menores esta temporada.

aar