¡ORO PARA MÉXICO! Fabiola Villegas se corona en el Abierto de Suiza de Taekwondo

La mexicana Fabiola Villegas conquistó la medalla de oro en el Abierto de Taekwondo de Suiza dentro de la categoría de -57 kilogramos, con sede en el Athletik Zentrum St. Gallen, triunfo que le otorga sus primeros puntos en el ranking mundial y olímpico, además de un importante fogueo.

Villegas firmó una actuación perfecta a lo largo de cuatro combates en el certamen de categoría G1/E2. En la ronda semifinal, superó con autoridad a la española Sofía García, mientras que en la gran final se impuso a la alemana Anastasia Rovithis. En la silla de coacheo, la capitalina contó con el respaldo del medallista mundial Bryan Salazar para dominar el tatami y resolver todos sus encuentros por contundente marcador de 2-0.

Fabiola Villegas con su medalla de oro en Suiza. ı Foto: Cortesía

“Terminamos en el Open de Suiza y se logró la medalla de oro. Estoy muy contenta y agradecida con Dios por la oportunidad. Se sumaron buenos puntos, buena experiencia y combates de primer nivel. Sigo sumando y sigo aprendiendo”, declaró Villegas a través de sus redes sociales con la presea en mano.

Este resultado es fruto de un gran esfuerzo personal por parte de Fabiola y Bryan, quienes han emprendido una gira europea en busca de ascender en el ranking olímpico. Su tour internacional continuará con paradas en Alemania, Polonia y Albania.

Fabiola Villegas tras ganar la medalla de oro en Suiza. ı Foto: Cortesía

Al respecto, la medallista internacional destacó el valor del trabajo en equipo: “Muy feliz porque la verdad se hace un gran esfuerzo en conjunto: familia, amigos y equipo multidisciplinario”. También agradeció a la maestra Gabriela Paredes, presidenta de la Asociación de Taekwondo de la CDMX, por las gestiones del aval federativo, y a su equipo Salazar Villegas por el cobijo en esta travesía.

Fabiola Villegas cuenta con una trayectoria de más de 11 años como seleccionada de primera fuerza, con récord de ser 17 veces campeona nacional. En el ciclo anterior llegó a posicionarse como la número uno de su categoría en el mundo y ha vencido a figuras de la talla de la actual campeona olímpica Viviana Marton. Entre sus logros destacan la medalla de plata en los panamericanos de Santiago 2023 y el bronce en los recientes centroamericanos.