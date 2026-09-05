Fabiola Villegas lista para disputar el Abierto de Suiza en busca de puntos en el ranking olímpico

La taekwondoín mexicana Fabiola Villegas comienza su aventura por Europa en el inicio de la búsqueda de puntos en el ranking olímpico. Su primera parada será este domingo en el Swiss Open G1/E2, con sede en el Athletik Zentrum St. Gallen, para el cual ya cumplió con el peso en la división de -57 kilogramos.

Para esta gira internacional que contempla Suiza, Alemania, Polonia y Albania, cuenta con la compañía del medallista mundial Bryan Salazar, como coach además de solicitar los avales correspondientes a su federación, y contar con el apoyo de la Asociación de Taekwondo de la Ciudad de México.

Más allá de los puntos en el ranking, que es uno de los criterios de clasificación olímpica, Fabiola y Bryan, también buscan el aprendizaje que brinda el fogueo internacional, enfrentando a las mejores exponentes de su división.

Fabiola Villegas lista para iniciar su participación en Europa. ı Foto: Cortesía

Este es el calendario internacional de los mexicanos

En el ciclo pasado, Fabiola Villegas, quien acaba de terminar la licenciatura en Administración de Negocios en la Universidad Anáhuac, llegó a posicionarse como número uno de su categoría, y en combates internacionales ha logrado superar a figuras como la campeona olímpica Viviana Marton.

SUIZA - 4 al 7 de septiembre.

ALEMANIA - 18 al 21 de septiembre.

POLONIA - 25 al 28 de septiembre.

ALBANIA - 1 al 5 de octubre.

Cuenta con más de once años de experiencia como seleccionada nacional de primera fuerza, ostenta la marca de ser 17 veces campeona nacional en México, además de ser medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2023 (equipos) y recientemente medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.