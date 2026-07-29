Víctor Estrada, por el renacer del taekwondo mexicano

El taekwondo mexicano ha vuelto a reinar en la región tras proclamarse campeón por equipos en el cierre de actividades de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Detrás de este logro se encuentra la visión de una leyenda, el medallista olímpico de Sydney 2000, Víctor Estrada.

El también medallista mundial regresó al banquillo nacional en enero de este año como jefe de entrenadores. Durante toda la competencia en tierras caribeñas se le vio cercano y empático, interviniendo en momentos clave para los buenos resultados.

🥋🇲🇽 ¡El taekwondo mexicano tiene un nuevo rumbo rumbo a Los Ángeles 2028! 🏆



Tras una histórica actuación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde México conquistó 16 medallas 🥇🥈🥉 (7 oros, 5 platas y 4 bronces), el medallista olímpico Víctor… pic.twitter.com/Y2R7WDEwKH — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 29, 2026

En entrevista, Estrada analizó la reestructura que encabeza de cara al ciclo de Los Ángeles 2028, el estancamiento del nivel regional y la importancia de hablarle al deportista desde la experiencia de haber estado en el tatami.

“Llegué en enero y estamos en una reestructura total: los entrenadores, la concentración en el Comité Olímpico Mexicano y la planificación de todos los proyectos rumbo al 2028”, detalló Estrada. “Estoy muy contento con los resultados. Faltaron algunas medallas más, pero por otro lado surgen nuevos talentos; chavos que están levantando la mano. Al final es un equipo que trae una combinación idónea entre jóvenes y veteranos que están trabajando fuertemente”.

La fórmula del éxito: Empatía y estrategia humana

El sello distintivo de Estrada en esta justa no solo fue técnico, sino su calidad humana al acercarse a los competidores en el área de combate. El estratega sabe perfectamente lo que pasa por la mente de un seleccionado en el momento de la verdad.

“Hoy llega un jefe de entrenadores que es un atleta que vivió, estuvo ahí, sufrió, lloró y se puso nervioso. Yo veía a las autoridades y sabía qué me gustaba que me dijeran y qué no. Trato de ser empático con ellos y hablarles en el momento adecuado”, confesó el icónico excompetidor.

Estrada asume su rol actual más allá de lo administrativo: " Tienen un jefe de entrenadores que conoce de taekwondo, que puede hablarles en lo personal, en lo humano y también en lo estratégico. Hoy mi papel es multifuncional, pero estoy muy contento y entusiasmado".

Pies en la tierra rumbo al Mundial de Corea y Los Ángeles 2028

Pese a las buenas cuentas en Santo Domingo 2026, Víctor Estrada mantiene una postura autocrítica y firme, advirtiendo que el éxito centroamericano es apenas el primer paso de un camino sumamente demandante.

“Soy muy de poner los pies en la tierra y ponérselos a ellos también. A nivel centroamericano si hoy somos los campeones, pero este no es el nivel; no es la realidad para unos Juegos Olímpicos”, sentenció con total objetividad. “Ganamos, pero esto no nos da todavía para llegar a la élite mundial. Si queremos que México recupere y vuelva a tener medallistas olímpicos, necesitamos hacer todavía más”.

El estratega señaló que la mezcla generacional será la clave para el corto, mediano y largo plazo, sumando a los atletas que irán a los Juegos Olímpicos de la Juventud (jóvenes de 17 años) con los perfiles intermedios y mayores. El próximo gran reto de esta renovada selección nacional será el Campeonato Mundial de Taekwondo en Corea, programado para este próximo mes de septiembre.

Alerta continental: El rezago ante Europa y Asia

Estrada también aprovechó para lanzar un llamado de atención sobre el desarrollo del taekwondo en América. Tras recordar sus participaciones previas en San Salvador 2002 y Santo Domingo 2003, el entrenador notó una preocupante brecha competitiva.

“Veo que después de tantos años el nivel de Centroamérica está como estancado. Europa y Asia se desarrollan mucho porque les ayuda la cercanía geográfica entre naciones. En Centroamérica y Panamericanos estamos muy alejados; tenemos que hacer algo como continente para no seguir perdiendo terreno”, concluyó.

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