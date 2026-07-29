Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: resumen de medallas que México ganó hoy 29 de julio

Matías Grande ganó tres oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La primera medalla de la delegación de México este miércoles 29 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 fue la conseguida por Kenia Lechuga y Alexis López en la final de doble par de remos cortos mixtos, modalidad que hizo si debut en Santo Domingo.

El contingente azteca llegó al quinto día de competencias con la necesidad de solamente obtener un oro para llegar a 50 metales dorados en la competencia que se desarrolla en Santo Domingo, República Dominicana.

¡MONARCA CENTROCARIBEÑO! 🇲🇽🥇



Matías Grande_🏹 conquista la gloria en #SantoDomingo2026, gracias a su victoria 6-4 sobre el colombiano Jorge Enríquez en la final de recurvo.



👉Se despide como triple medallista de oro (equipo varonil y equipo mixto).#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/I6VLxPb7MA — CONADE (@conadeoficial) July 29, 2026

Este 29 de julio entra en acción la Selección Mexicana Femenil de Futbol, que mide fuerzas ante su similar de Puerto Rico en su debut en Santo Domingo 2026. También hay competencias preliminares de clavados en 1 m individual varonil, 3 m individual femenil y 10 m individual varonil.

La delegación mexicana es la única que tiene más de 100 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en los cuales querrá seguir extendiendo su dominio con el pasar de las jornadas.

Así se ganaron las medallas este día en Santo Domingo 2026

Matías Grande se convirtió en campeón centroamericano gracias a su victoria 6-4 sobre el colombiano Jorge Enríquez en la final de tiro con arco recurvo en Santo Domingo 2026. Grande también ganó oro en equipo varonil y equipo mixto.

Raúl Rodríguez sube al tercer lugar del podio en Santo Domingo 2026, después de superar 6-5 al cubano Hugo Franco en recurvo varonil individual.

En tiro con arco, las medallistas olímpicas Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez dominan el podio de Santo Domingo 2026 con oro y plata, respectivamente. La sonorense es tricampeona tras Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

¡MÉXICO: 1-2 EN RECURVO FEMENIL! 🏹



Tras una espectacular final, las medallistas olímpicas Ale Valencia🥇y Ana Paula Vázquez🥈dominan el podio de #SantoDomingo2026.



La sonorense se convierte en tricampeona zonal (Barranquilla 2018 y San Salvador 2023).#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/ZzdVyo9EOf — CONADE (@conadeoficial) July 29, 2026

Matías Grande y Alejandra Valencia refrendan su título de San Salvador 2023, tras vencer 6-0 a los colombianos Ana Rendón y Santiago Arcila en la final por equipos mixtos de recurvo en Santo Domingo 2026.

Ximena Castellanos, María García, Maite Arrillaga y Jennifer de la Rosa logran la presea de oro al cronometrar 7:44.06 minutos, en la final de W4-, en el último día del remo de los JCC.

En el cierre del surf en las playas de Santo Domingo, México hizo 1-2 con Juan Pablo Melendres y Giovanni Bercian en la última prueba SUP varonil, cerrando con cuatro medalla totales en la disciplina (dos oros, una plata y un bronce).

¡CAMPEONES! 🚣🏻‍♂️🇲🇽



El equipo mexicano, integrado por

André Simsch, Jordy Gutiérrez, Hugo Reyes y Miguel Carballo, gana la presea de oro 🥇con 6:31.18 minutos, en la final de remo M4-, en el último día de competencias de la disciplina en #SantoDomingo2026#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/ULMqlZgiJX — CONADE (@conadeoficial) July 29, 2026

André Simsch, Jordy Gutiérrez, Hugo Reyes y Miguel Carballo, se colgaron la presea dorada con 6:31.18 minutos, en la final de remo M4-, en el último día de competencias de la disciplina.

Jonathan Melendres obtuvo la segunda medalla para México en surf dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al obtener oro.

Kenia Lechuga y Alexis López ganan la presea de oro con 6:54.11 minutos, en la final de doble par de remos cortos mixto, que por 1ra vez se compite en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

EVG