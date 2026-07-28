Emotivo bronce de Fabiola Villegas: Un adiós centroamericano con dedicatoria al cielo

En una de las divisiones más exigentes y de mayor nivel competitivo de la región, la taekwondoísta mexicana Fabiola Villegas conquistó la medalla de bronce en la categoría de -57 kilogramos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Villegas aseguró el podio tras vencer de manera contundente por 2-0 a la colombiana Luna Gallo, en un combate que exigió su máxima experiencia mundialista.

Más allá del resultado en el tatami, la jornada estuvo marcada por la alta carga emotiva que significó competir en sus últimos Centroamericanos. Aunque la multimedallista internacional confirmó que mantendrá firme su proceso en el presente ciclo olímpico con la mira puesta en Los Ángeles 2028, el significado de esta última presea regional trascendió el ámbito meramente deportivo.

🥉💙 ¡BRONCE CON DEDICATORIA AL CIELO!



Fabiola Villegas se despidió de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una medalla cargada de emotividad. Tras vencer a su rival de Colombia y asegurar un lugar en el podio de la categoría -57 kg, la mexicana… pic.twitter.com/I2dldiC9cf — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 28, 2026

Homenaje en el tatami y conexión con la grada

Tras decretarse su victoria y realizar la tradicional vuelta olímpica con la bandera tricolor, siguió un momento de profunda emotividad. Fabiola Villegas desplegó una manta con la frase “Esta victoria está dedicada al cielo”, apuntando hacia las tribunas.

El mensaje iba directo a donde se encontraba su esposo Bryan Salazar, medallista mundial y quien Fabiola considera el mejor entrenador del mundo, junto con sus padres, hermano y familia.

Luto compartido y un agradecimiento eterno

Fabiola Villegas explicó el profundo motivo de su dedicatoria, ligada al reciente luto que embarga a su familia tras la pérdida de su suegro.

“Este triunfo también es dedicado especialmente para mi esposo Bryan Salazar, porque no me ha dejado sola; él ha visto las caídas, esos momentos tan duros en toda mi carrera”, confesó la taekwondoísta visiblemente conmovida. ”Hace unos meses que su papá partió de aquí, era su todo. Yo dediqué esta medalla para el profesor Mateo Salazar, que en paz descanse. Bryan, esto es para ti, te amo, gracias por todo”.

EVG