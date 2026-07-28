México alcanza las 100 medallas en el cuarto día de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México llegó a 100 medallas en el día 4 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La delegación de México alcanzó este martes las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, apenas en el cuarto día de competencias en Santo Domingo 2026, justa en la que lidera de manera clara el medallero.

Los atletas tricolores han puesto en alto el nombre del país en la capital de República Dominicana desde el arranque de la edición XXV de la justa regional. Ayer alcanzaron y superaron la barrera de los 50 metales y un día después llegaron al centenar de insignias.

¡100 medallas y seguimos haciendo historia! 🇲🇽



Cada presea representa horas de entrenamiento, sacrificio y el orgullo de portar los colores de México. Gracias a cada atleta por demostrar que el talento mexicano no tiene límites. #MexicanosAlSonoroRugir #SantoDomingo2026 pic.twitter.com/Judgto6ARX — CONADE (@conadeoficial) July 28, 2026

México terminó el lunes con un total de 73 medallas. Se esperaba que hoy llegara a las 100 por la gran cantidad de participación de deportistas nacionales en las competencias programadas para este martes.

Juegos Centroamericanos y del Caribe cumplen un siglo

Los de Santo Domingo 2026 son unos Juegos Centroamericanos y del Caribe más que significativas, pues el certamen de la región celebra su primer centenario de vida.

La Ciudad de México fue sede de aquella naciente edición de 1926, en la que solamente tres países participaron (México, Cuba y Guatemala) y todos los atletas fueron hombres.

EVG