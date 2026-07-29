Memo Ochoa sorprende con sus habilidades en el juego de pelota (VIDEO)

Memo Ochoa sorprende con sus habilidades en el juego de pelota

Guillermo Ochoa se encuentra disfrutando de su retiro del futbol profesional, pues en redes sociales compartió un video donde muestra sus dotes en el juego de pelota. “Un ratito de juego, mucha historia”, escribió el exportero de la Selección Mexicana.

En su cuenta de Instagram el exjugador del América compartió muchas historias, que son pequeñas fotos y videos de corta duración que solo tienen vigencia de 24 horas antes de borrarse.

En sus historias dio detalles de sus vacaciones, como un show del tradicional juego de pelota prehispánico. Ochoa se sumó y por unos instantes intentó golpear la pelota con la cadera, como lo hacían los pueblos mesoamericanos.

Ochoa está de vacaciones en la Riviera Maya y visitó el parque temático Xcaret, en donde realizó y vio diversos shows. El jugador se ve acompañado por su familia.

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