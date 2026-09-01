¿De qué murió Isabelle Sava, medallista mundial de taekwondo?

El mundo deportivo está de luto, pues en días recientes se informó que la medallista mundial de taekwondo, Isabelle Sava, perdió la vida a los 19 años de edad de manera inesperada.

Isabelle Sava se dedicó al taekwondo por más de diez años, por lo que logró alcanzar el cinturón negro de segundo dan gracias a su arduo entrenamiento, disciplina, perseverancia y determinación.

Isabelle Sava compitió en el Campeonato Mundial de Taekwondo que se realizó en 2022 en Países Bajos, y logró ganar una medalla de plata, y su repentina muerte provocó que incluso se abriera una recaudación de fondos para los gastos de su funeral.

Isabelle Sava ı Foto: Especial

De acuerdo con la página para recaudar dinero, Isabelle perdió la vida mientras dormía, pues de manera inesperada sufrió un paro cardiaco; y pese a que los servicios de emergencia le brindaron la atención necesaria para poder salvarle la vida, esto no fue posible.

La academia de Taekwon-Do de Reino Unido, ITF, informó por medio de una publicación en sus redes sociales que disfrutaron mucho darle clases a la deportista, por lo que enviaron sus condolencias y cariño a familiares y amigos, y aseguraron que la echarán de menos.

“Isabelle comenzó su trayectoria en Taekwon-Do con Trenic TKD en nuestra Academia de Yeading en 2015. Gracias a su dedicación, talento y pasión, ascendió rápidamente de rango, obteniendo su cinturón negro de primer dan en 2019 y su segundo dan en 2021” se lee en la publicación.

¿Quién era Isabelle Sava?

De acuerdo con la página de Go Fund Me, Isabelle Sava se estaba preparando para comenzar el segudo año de la licenciatura en Derecho en la Universidad Queen Mary de Londres, pues deseaba convertirse en abogada mercantil.

Además de destacar en el deporte, su sueño para ser abogada la llevó a ser parte de la Sociedad de Derecho, la Sociedad de Conciencia Comercial y la Sociedad de Desarrollo Estudiantil de su universidad.

Isabelle Sava ı Foto: Especial

Asimismo, también fue redactora del blog estudiantil del Centro de Asesoramiento Jurídico de Queen Mary, por lo que incluso uno de sus artículos fue publicado por el mismo centro.

“Era inteligente, ambiciosa, centrada e increíblemente decidida. Sabía adónde quería llegar en la vida y estaba dispuesta a trabajar duro para conseguirlo. Ayudar a los demás era parte de lo que Isabelle era” comparten en la página.

Recaudación de fondos para el funeral de Isabelle Sava ı Foto: Captura de pantalla

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