Recientemente se confirmó la muerte de Prichard Colón, boxeador puertorriqueño. Una de las mayores promesas de este deporte falleció el 13 de agosto con tan sólo 33 años.

Colón fue víctima de un hematoma subdural provocado por los golpes ilegales de Terrel Williams en una pelea que se realizó en Fairfax, Virginia, EU, en 2015. El joven permaneció en coma 221 días y luego despertó, a partir de entonces permaneció en silla de ruedas, bajo el cuidado constante de su madre, Nieves Meléndez, y su familia.

El caso conmovió a miles de personas y Prichard Colón se convirtió en símbolo de lucha y resiliencia, hasta que finalmente perdió la batalla tras casi once años de secuelas irreversibles.

¿Quién es Dania, la novia de Prichard Colón, boxeador de Puerto Rico que murió?

En medio de la conmoción por la partida del exboxeador Prichard Colón, también se ha recordado la figura de Dania, la mujer que fue identificada como su novia y que, según publicaciones en redes sociales, se mantuvo a su lado incluso después del accidente de 2015.

Internautas la elogian por su fidelidad y apoyo incondicional, pero las últimas fotos de Dania junto a Prichard son de octubre de 2020. “Prichard Colón y su novia Dania quien sigue con él a pesar del accidente que sufrió en el ring. ¿Dónde se consigue una así?“, escribió en Facebook la cuenta El Padrino Del Boxeo y publicó dos imágenes de la joven pareja.

A partir de entonces, ni la joven ni el exboxeador han publicado más fotos juntos. En redes sociales usuarios aseguran que se separaron desde alrededor del año 2021.

Dania y Prichard Colón ı Foto: FB El Padrino Del Boxeo

Del mismo modo, Nieves Meléndez, madre de Prichard Colón, no publicó nada respecto a Dania ni de alguna otra pareja del joven de 33 años.

Algunos comentarios en redes sociales son:

“La madre de Prichard NUNCA a mencionado alguna novia”.

“Muchas personas hablan cuando prichard no tiene novia”.

“Ya lo abandonó”.

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