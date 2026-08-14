Charlie Zaa: La industria ya no desarrolla talentos

El cantante Charlie Zaa no cree que el éxito deba medirse por el número de reproducciones ni por la velocidad con la que una canción conquista las redes sociales; confía en hacer música con el alma. Treinta años después de haber conquistado al público con Sentimientos, el colombiano prepara una nueva versión sinfónica de aquel álbum que marcó su carrera, al mismo tiempo que da forma a un disco de salsa, el género que, asegura, ha alimentado su vida desde siempre.

Mientras buena parte del negocio musical gira alrededor de algoritmos, tendencias y contenidos efímeros, el cantante colombiano eligió regresar al origen. Es un retorno que no busca competir con las modas, sino recordar que la música también puede construirse con paciencia y mucha pasión.

El Tip: El álbum Sentimientos ha vendido más de seis millones de copias. Fue número uno del Billboard Top Latin.

“La industria ya no desarrolla talentos”, afirma con serenidad durante una entrevista con La Razón. Para el intérprete, el oficio de formar artistas prácticamente desapareció. “Antes las compañías se tomaban el tiempo para construir una carrera; ahora esperan a que alguien se haga viral para firmarlo. Hoy todo es más de velocidad que de resistencia”, sostiene.

La reflexión no nace desde la nostalgia, sino desde la experiencia. Charlie Zaa irrumpió en la escena latinoamericana en 1996 con Sentimientos, un álbum que revitalizó el bolero para nuevas generaciones y que lo convirtió en una de las voces románticas más reconocidas del continente.

A lo largo de su trayectoria ha vendido millones de discos, colocando éxitos como “Un disco más”, “Rondando tu esquina”, “Ódiame” y “Nuestro juramento”. Ha construido una carrera que ha sobrevivido a los cambios de la industria.

Ahora, en plena celebración por sus 30 años de trayectoria, decidió centrarse nuevamente hacia ese disco que cambió su destino y marcara su carrera.

“Estoy grabando un álbum completamente sinfónico con la Filarmónica de Paraguay y músicos extraordinarios. Quiero volver a grabar Sentimientos, pero respetando su ADN. Es mi manera de celebrar estos treinta años”, explica.

Paralelamente trabaja en un álbum de salsa que ya está adelantado, un proyecto que responde más a un deseo personal que a una estrategia comercial.

“Soy un apasionado de la salsa. Mucha gente no lo sabe, pero es la música que escucho todos los días. Quise hacer este disco porque es algo que disfruto profundamente y porque sentía que era el momento de hacerlo”, comentó el intérprete colombiano.

Más allá de lanzamientos, Charlie Zaa observa con cierta preocupación cómo las tendencias han cambiado la manera de crear música. “Frente a una industria donde incluso la IA comienza a abrirse paso, prefiero mantenerme fiel a mi identidad. Todo lo que hagas, hazlo con alma, vida y corazón. Lo demás llega por añadidura”, concluyó.

Esa autenticidad también se refleja sobre el escenario. Después de agotar localidades en sus recientes presentaciones en La Maraka, el colombiano continúa reencontrándose con el público mexicano mediante el espectáculo Charlie Zaa Sinfónico que viaja por distintos géneros.