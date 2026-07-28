Ibai critica a Roro tras polémica del casco en La Velada del Año VI y ella se defiende | VIDEOS

Ibai critica a Roro tras polémica del casco en La Velada del Año VI y ella se defiende

Ibai Llanos se ha pronunciado a través de una transmisión en vivo en la que aclaró varios detalles sobre la polémica del casco de Roro en su combate contra Rivers en La Velada del Año VI, la cual ha generado polémica incluso días después del enfrentamiento.

Hay que recordar que la streamer mexicana se enteró un día antes del combate que la española había hecho una petición especial sobre su casco, para evitar ser golpeada en la nariz por indicaciones médicas.

La diferencia entre los cascos de Rivers y RoRo. 😳 pic.twitter.com/F8Orb2QfFN — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 24, 2026

El público saltó a la defensa de Rivers y señaló la injusticia cuando se mostró que el casco de Roro era bastante más duro y cubría más que el de su contrincante y cuestionaron porqué la famosa se empeñó en pelear si el médico le había prohibido recibir impactos en la cara.

Asimismo, los Internautas señalaban a la organización por no avisar a tiempo a todas las partes involucradas sobre la condición que había puesto la española para enfrentarse en La Velada del Año VI.

Ibai Llanos habla de la polémica del casco de Roro

Durante una transmisión en vivo, Ibai Llanos aclaró las dudas sobre los cascos, donde señaló que en el contrato de Roro no estaba estipulado el uso de un casco externo a las opciones que ellos ofrecían.

FALTÓ A SU CONTRATO Y A LAS REGLAS. RIVERS NO FUE INFORMADA HASTA QUE SU EQUIPO LO VIÓ, CEDIÓ A SUBIRSE SI CORTABA EL CASCO Y NO LO CORTÓ. YO AQUÍ VEO UNA CLARA ANULACIÓN DE VICTORIA pic.twitter.com/8g1yhTXben — ✖️ Caprimint ✖️ (@Caprimint) July 28, 2026

No negó que Roro avisara, pero sí señaló que “esa información no le llegó” y que el problema no era que la joven necesitara un casco especial, sino que no les decían cuál iba a ser y el primero lo denegaron.

Además, señaló que debieron haber avisado el tema en cuanto les enviaron la opción aceptada. Ibai también mencionó que entendía el miedo de Roro de lastimarse, pero que “no se debería haber presentado a La Velada”, dijo.

También mencionó que una solución por parte del equipo habría sido insistir en cuán sería el casco que utilizaría para que tuviera las necesidad especial de la creadora de contenido para comunicárselo a la otra parte.

"IBAI"



Porque a su pensar, si Roro no quería que se le desfigurara la nariz no debió presentarse para La Velada. pic.twitter.com/t0VlMm5QA2 — Tendencias Stream (@TndenciaStream) July 28, 2026

Roro defiende su victoria

A través de sus redes sociales, Roro quiso aclarar que “un casco no hace que conecte más golpes” y aseguró que el propio equipo de La Velada del Año fueron los encargados de modificar el casco, aunque no se pudo hacer del todo por problemas estructurales.

“Ni siquiera me terminó por proteger bien la nariz porque mirad. Después de la velada, en todas las fotos salgo con la nariz roja e hinchada. Y todavía me duele”, aseguró. “Era un tema médico que ya había notificado desde el principio”, repitió.

Posteriormente, la influencer señaló que el evento “no es boxeo”, sino un simple espectáculo. También aseguró que el tema del casco no ha sido un secreto y que era responsabilidad de La Velada informar al equipo de Rivers.

“En boxeo no gana el que tenga el casco más grande, sino el que conecta más golpes”, agregó posteriormente al asegurar que su contrincante puntuó menos que ella. Además, aseguró que su cuello apenas se movía “porque lo ha trabajado muchísimo” y que llevaba seis meses con gente que “le pegaba muchísimo más duro”.

Finalmente, Roro aseguró que “respeta a Rivers muchísimo”, ya que sabe el esfuerzo que hicieron ambas para enfrentarse en La Velada del Año.

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