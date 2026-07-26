Filtran VIDEO donde Roro y su equipo se burlan de Rivers tras La Velada del Año VI

Roro y su equipo se burlan de Rivers tras La Velada del Año VI

A pesar de que La Velada del Año VI llegó a su fin este sábado, la polémica por el casco que usó Roro en su enfrentamiento contra Rivers sigue dando de qué hablar, ahora por un video que surgió donde el equipo de la española celebra su victoria y se burlan de la mexicana.

Las creadoras de contenido comenzaron con las tensiones el día anterior a la pelea, donde la streamer dijo que no fue informada respecto al casco que usaría su contrincante y destacó lo duro que era.

Este es un video explicando injusticias de que hicieron hacia Rivers. No se trata de que Roro no debió ganar (aceptamos que Roro ganó), sino de todas las trabas tuvo Rivers. https://t.co/GWJheceUFC pic.twitter.com/YTzVzyLFQE — daniozi 🇲🇽🐥🍓 ᡣ𐭩.ᐟ (@daniozi_) July 26, 2026

Por su parte, Roro se justificó al decir que no podía recibir golpes en la nariz por indicación médica y que La Velada del Año había accedido a que ella decidiera qué casco utilizar. Al final, quedaron en que el mismo tendría que ser modificado para reducir la “ventaja”.

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Durante el combate, el público destacó que los golpes que acertaba la regiomontana contra la cabeza de la famosa casi no la movían, pues el accesorio la cubría prácticamente por completo.

Al final, la ganadora fue Roro por decisión unánime, lo que generó dudas y señalamientos entre el público en general, ya que muchos comentaron que el combate fue injusto, aunque otros mencionaron que la participación de la ganadora sí fue mejor.

Roro y su equipo se burlan de Rivers tras La Velada del Año VI

A través de redes sociales, se filtró un video en el que se encuentra el equipo de la influencer en un camión con poca luz, aunque se aprecia cuando su novio Pablo se sienta.

Roro, ahora no salgas llorando ni haciendo una actuación de tres pesos. Eres realmente una persona manipuladora, tramposa y sin valores. Imagínate celebrar una victoria sin honor de esa manera, qué vergüenza pic.twitter.com/WXjOjSy9Fn — 門 (@javipazj_) July 26, 2026

“Rivers dónde está el casco, el casco dónde está”, cantan en unísono, lo que fue considerado por los seguidores de la amiga de AriGameplays como una burla después de la gran polémica que se generó en torno al tema del casco.

El público reaccionó molesto a la burla y señalaron que Roro no supo ganar y está mostrando junto a su equipo una mala actitud pese a que horas antes de la pelea, incluso subió un video donde lloraba porque el drama opacara su esfuerzo antes de La Velada del Año.

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